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Конте о победе над Миланом: Меня больше волнуют матчи с Дженоа и Пармой
Наставник "нерадзурри" подвел итоги победы над "дьяволами"
sempreinter
Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте прокомментировал
"Прекрасный матч, давайте не забывать, что это было дерби высокого уровня. Игроки действовали по-настоящему хорошо. Мы продолжаем развиваться по пути, на который встали полтора года назад.
Поздравляю Пиоли и "Милан" с тем, чего они добились. С точки зрения психологии меня больше волнуют матчи с "Дженоа" и "Пармой", следующие далее. Это будут очень сложные игры, нам надо будет доказать, что мы действительно совершили качественный скачок и способны закрепиться на вершине до конца турнира.
Задача тренера – собрать все части состава воедино и помочь игрокам вырасти, вникнув в мои идеи. У нас очень специфичные мысли в части владения мячом и игры без него. И я особенно горжусь тем, как прибавили Перишич и Эриксен. Барелла смог сразу разобраться во всем, другим, например, Эриксену, потребовалось больше времени. Мы обыграли главных конкурентов в очных матчах. Сегодняшняя игра показала, что мы добились серьезного прогресса", – рассказал Конте.
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