Серия А. Аталанта налаживает дела перед Реалом, Наполи борется, но падает

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Наполи" 4:2

Голы: Д. Сапата 52, Гозенс 64, Муриэль 71, Ромеро 81 - Зелински 58, Гозенс 76 (автогол)

"Аталанта": Голлини, Толой, Ромеро, Джимсити, Меле (Малиновский 90), Де Роон, Фройлер (Пашалич 80), Гозенс, Пессина (Паломино 83), Д. Сапата (Шутало 90), Муриэль (Миранчук 83)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Максимович (Кулибали 79), Руи (Гулям 78), Бакайоко, Элмас (Л. Инсинье 53), Руис, Зелински (Лоботка 86), Осимхен, Политано

Предупреждения: Джимсити 55, Гозенс 87 - Ди Лоренцо 6

"Аталанта" всегда страдает при игре на два фронта. Джан Пьеро Гасперини честно признал, что ставит на Кубок, затем объявил о начале "недели "Реала" в Лиге Чемпионов - и его команда одержала лишь две победы в шести матчах лиги. Дженнаро Гаттузо думает лишь о Топ-4 лиги, его команда страдает от плохой игры, жёсткой критики и травм, в последнее время обходится 12-14-ю полевыми игроками - и она вылетела из Кубка, почти вылетела из Лиги Европы, а вот в Серии А набрала 12 очков из 18-ти возможных, победила "Ювентус", первая по забитым за это время. Но сегодня её не хватило.

Кризисные неаполитанцы решили пойти по пути первого кубкового полуфинала - глубоко защищаться, не искать мяч и перекрывать "Аталанту". Это противоречит их стилю, но тогда принесло ничью 0:0. Ныне - такой же результат после первого тайма. Они лишь забрасывали мяч вперёд в надежде на Осимхена, с игры по воротам не пробивали. При этом в створ попали - Голлини отбил удар Осимхена головой с подачи штрафного. Бергамцы же сидели практически в штрафной Мерета, но даже найти удары, долетающие до ворот, было крайне тяжело. Почти всё блокировалось. В створ они не попадали.

Тем не менее, более качественная, более здоровая физически и морально команда добилась своего. Вначале Луис Муриэль точно навесил слева на голову Сапате, затем Дуван прострелил справа на Гозенса. Между этими ударами "Наполи" организовал длинный заброс Политано и удар Зелински слёта, действовал смелее, держал мяч больше. Чем как раз и помог "Аталанте" найти дыры на флангах. После этого гости также не сдавались, Джимсити заблокировал Инсинье перед вратарём. Ответ? Муриэль издевательски раскрутил защитника и легко пробил под перекладину, забив уже свой 14-й гол в сезоне.

К чести "Наполи", он не сдался и после 1:3. Разыграл угловой, Политано навесил и мяч попал в ногу Гозенсу. Но и на это пришёл ответ. Свой угловой, касания голов Джимсити и Ромеро - и счёт уже 4:2. До этого также Мерет вытащил удар Гозенса.

"Наполи" остаётся лишь с одной победой в шести последних матчах во всех турнирах. Неясно, когда оборвётся этот путь страданий Гаттузо. Может, уже завтра. Хотя, может, его пожалеют из-за постоянных кадровых потерь. Этот матч на поле не закончил Осимхен, причём был вывезен в спешке к "Скорой". А "Аталанта" второй победой в лиге подряд налаживает там дела. Очень вовремя. Можно отвлечься на "Реал".