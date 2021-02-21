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Пирло: Повышать голос после Порту было незачем. Юве понимает, в чем ошибся

Италия
(1 голосов)

Наставник туринцев высказался перед поединком с "Кротоне"

Пирло: Повышать голос после Порту было незачем. Юве понимает, в чем ошибся

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Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло поделился мыслями накануне матча против "Кротоне" в рамках 23-го тура итальянской Серии А.

"Мы вместе проанализировали, что произошло в матче с "Порту", и знаем, что пошло не так. Повышать голос было незачем. Это можно делать тогда, когда команда не понимает, в чем ошиблась, но это не тот случай.

Завтра нам предстоит очень важная игра, нужно продолжать стремиться к завоеванию скудетто. "Кротоне" обыграть нелегко, не позволяйте их месту в таблице ввести вас в заблуждение.

Артур еще испытывает болевые ощущения, и сроки его возвращения мы пока не можем оценить. Дибала тоже еще не восстановился. Есть проблемы и у Маккенни, но ему придется стиснуть зубы, потому что у нас нехватка игроков. Мората и Кулусевски будут готовы завтра, как и Рэмзи. В воротах сыграет Буффон.

"Я не думаю, что "Интер" – главный фаворит Серии А. Его преимущество лишь в том, что он не участвует в иных турнирах и проводит лишь один матч в неделю", – рассказал Пирло.

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В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин) Кротоне (Кротоне)
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Источник:
juventus.com

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