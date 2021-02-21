Голепад в Бергамо. Аталанта - Наполи 4:2. Видео голов и обзор матча

В 23-м туре итальянской Серии А встречались "Аталанта" и "Наполи". Забивать команды начали только во втором тайме. Сначала Сапата и Зелински обменялись точными ударами, а затем "бергамаски" еще дважды заставили Алекса Мерета вытаскивать мяч из сетки ворот. Также стоит отметить своеобразный дубль защитника "хозяев" Робина Госенса, который забил и своим, и чужим. Окончательный счет установил Кристиан Ромеро.

Руслан Малиновский вышел на замену на 90-й минуте встречи, а Виктор Коваленко провел весь матч на скамейке запасных.

"Аталанта" - "Наполи" 4:2

Голы: Сапата 52, Госенс ​​64, Муриель 71, Ромеро 79 - Зелински 58, Госенс ​​76 авт.