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Голепад в Бергамо. Аталанта - Наполи 4:2. Видео голов и обзор матча
Все мячи были забиты за один тайм
AFP | Flashscore
В 23-м туре итальянской Серии А встречались "Аталанта" и "Наполи". Забивать команды начали только во втором тайме. Сначала Сапата и Зелински обменялись точными ударами, а затем "бергамаски" еще дважды заставили Алекса Мерета вытаскивать мяч из сетки ворот. Также стоит отметить своеобразный дубль защитника "хозяев" Робина Госенса, который забил и своим, и чужим. Окончательный счет установил Кристиан Ромеро.
Руслан Малиновский вышел на замену на 90-й минуте встречи, а Виктор Коваленко провел весь матч на скамейке запасных.
"Аталанта" - "Наполи" 4:2
Голы: Сапата 52, Госенс 64, Муриель 71, Ромеро 79 - Зелински 58, Госенс 76 авт.
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