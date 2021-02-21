Серия А. Ужасная атака Ромы, даже против десятерых

Беневенто. "Чиро Вигорито"

"Беневенто" - "Рома" 0:0

"Беневенто": Монтипо, Депаоли, Глик, Барба, Фулон, Хетемай (Тельо 78), Скьяттарелла, Виола (Кальдирола 59), Йоницэ, Капрари (Р. Инсинье 68), Лападула (Мончини 78)

"Рома": Пау Лопес, Фасио (Жуан Жезус 72), Манчини, Спинаццола, Карсдорп (Педро 72), Вильяр, Верету (Джеко 58), Б. Перес, Лоренцо Пеллегрини, Мхитарян (Эль-Шаарави 82), Майораль

Предупреждения: Скьяттарелла 14, Глик 45+1, Монтипо 86 - Фасио 20

Удаление: Глик 57 (вторая жёлтая)

Вообще-то, "Рома" поехала в Беневенто с багажом из четырёх побед в пяти последних матчах во всех турнирах. Пятый, поражение от "Ювентуса", Паулу Фонсека также воспринял положительно в игровом плане. До и после него были легко вынесены "Верона" и "Удинезе", 2:0 в Браге в Лиге Европы - также отличный результат. Оставалось сохранить 100-процентный результат в матчах против команд ниже Топ-9 - и отставание от "Милана" сократилось бы до трёх очков. Но именно этот шаг сделать не удалось. Даже против соперника, не побеждавшего в шести предыдущих матчах.

Наибольшие опасения вызывал центр обороны. Там пришлось ставить забытого Фасио и левого латераля Спинаццолы. Хотя больше подводила атака. В скучным первом тайме римляне владели мячом 73 процента времени, при этом по ударам по воротам уступили со счётом 2:6. Запомнились лишь плотным ударом Мхитаряна, отбитым Монтипо. "Беневенто", как и опасался Фонсека, играл агрессивно. Даже после банальной второй жёлтой карточки Глика в начале второго тайма не развалился. Тот удар Мхитаряна так и остался единственным не то что опасным, даже приличным в первые 90 минут игры.

События в добавленное время не изменили вердикт атаке "Ромы". Не изменили и результат. Хотя бы Джеко наконец-то попал в створ. Головой, слабо, и прямо во вратаря. После ошибки Монтипо Пеллегрини также пробивал головой - Кальдирола вытащил с линии ворот. Фулон срубил Эль-Шаарави в своей штрафной. Здесь уже вмешался ВАР, заметивший офсайд Пеллегрини ещё до фола.

Усталость из-за выезда в Брагу? Можно говорить об этом. Тем не менее, за такую апатичную игру против десяти соперников придётся держать ответ. Далеко не лучший вариант первого матча без победы над командой из нижней части турнирной таблицы. Не лучший и окончания серии из 26-ти побед подряд над новичками лиги. Из-за него "Лацио" и "Аталанта" уже отстают лишь на одно очко. "Ювентус" - на два с двумя матчами в запасе. А "Беневенто" может быть очень доволен. Как и "Милан" и "Лациале" Симоне Индзаги. Их любимец Филиппо преподнёс им отличный подарок.