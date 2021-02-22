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На пресс-конференцию никто не пришел: боссы Наполи запретили Гаттузо и футболистам давать интервью
"Адзурри" вновь проиграли
ruetir
Руководство итальянского "Наполи" решило запретить наставнику команды Дженнаро Гаттузо и игрокам коллектива общаться с прессой после очередного проигрыша – вчера, 21 февраля, неаполитанцы уступили "Аталанте" со счетом 4:2 в рамках 23-го тура Серии А.
По информации Football Italia, Гаттузо даже не явился на обязательную после матча пресс-конференцию.
"Наполи" победил лишь трижды в последних 10 матчах. В рамках данного отрезка команда потерпела 6 поражений, а также один раз сыграла вничью. Сейчас "адзурри" идут на 7-й позиции в турнирной таблице чемпионата Италии, в первом поединке 1/16 ЛЕ банда Гаттузо уступила в гостях "Гранаде" (2:0).
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