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Гасперини – о победе над Наполи: Кажется, что Аталанту сбил поезд, но при этом у нас ни единой царапины

Италия
(1 голосов)

Загадочный Джан Пьеро

Гасперини – о победе над Наполи: Кажется, что Аталанту сбил поезд, но при этом у нас ни единой царапины

Regista One

Новина українською

Алленаторе "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над "Наполи" (4:2). Цитирует наставник команды из Бергамо Sky Sport Italia. Отметим, что тренер "Королевы провинциалов" был удален в первом тайме за эмоции в эпизоде с потенциальным пенальти.

"Нам кажется, что нас сбил поезд, но при этом у нас ни единой царапины. Мы сильно рисковали – да, выиграли, но все могло сложиться иначе. Судейство также было против нас. С "Наполи" было непросто".

"Сезон в целом очень непростой, нам нужно оставаться в тонусе. Нечасто ты побеждаешь 4:2 и покидаешь поле настолько заведенным".

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо)
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (1)
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dazo31
22.02.2021 в 14:23
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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