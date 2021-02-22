Гасперини – о победе над Наполи: Кажется, что Аталанту сбил поезд, но при этом у нас ни единой царапины

Алленаторе "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над "Наполи" (4:2). Цитирует наставник команды из Бергамо Sky Sport Italia. Отметим, что тренер "Королевы провинциалов" был удален в первом тайме за эмоции в эпизоде с потенциальным пенальти.

"Нам кажется, что нас сбил поезд, но при этом у нас ни единой царапины. Мы сильно рисковали – да, выиграли, но все могло сложиться иначе. Судейство также было против нас. С "Наполи" было непросто".