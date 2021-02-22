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Гасперини – о победе над Наполи: Кажется, что Аталанту сбил поезд, но при этом у нас ни единой царапины
Загадочный Джан Пьеро
Regista One
Алленаторе "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над "Наполи" (4:2). Цитирует наставник команды из Бергамо Sky Sport Italia. Отметим, что тренер "Королевы провинциалов" был удален в первом тайме за эмоции в эпизоде с потенциальным пенальти.
"Нам кажется, что нас сбил поезд, но при этом у нас ни единой царапины. Мы сильно рисковали – да, выиграли, но все могло сложиться иначе. Судейство также было против нас. С "Наполи" было непросто".
"Сезон в целом очень непростой, нам нужно оставаться в тонусе. Нечасто ты побеждаешь 4:2 и покидаешь поле настолько заведенным".
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