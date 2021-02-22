Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Потолок Милана, пике Наполи, Ливерпуль Шредингера и почему Пеп не физрук. Аудиомнение #71
По следам интересных матчей выходных
Аудиомнение
Обсуждаем следующие поединки: "Ливерпуль" – "Эвертон" (0:2), "Милан" – "Интер" (0:2), "Аталанта" – "Наполи" (4:2) и "Арсенал" – "Манчестер Сити" (0:1). Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь.
"Ливерпуль" продолжает устанавливать антирекорды, но при этом остается классной командой – глобальный сформированный вывод по состоянию "красных" прямо сейчас. Почему поражение "Милана" в дерби с "Интером" было ожидаемым, топ-класс Хандановича и синергия дуэта Лукаку-Мартинес как залог успеха Конте, оправданность претензий "нерадзурри" на Скудетто. Сложное положение Гаттузо, амбиции Гасперини, уровень Гвардиолы, порох Фернандиньо – еще больше мыслей внутри подкаста.
Таймкоды:
00:00 – Приветствие!
00:38 – "Ливерпуль" – "Эвертон";
04:25 – "Милан" – "Интер";
07:40 – "Аталанта" – "Наполи";
11:05 – "Арсенал" – "Манчестер Сити";
14:31 – Не попадайте в офсайд!
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.
Популярное сейчас
- Источник: Шевченко может вызвать в сборную защитника, который три года отыграл в России
- Таблица коэффициентов: фактор Динамо важный с учетом борьбы в следующем сезоне
- Улыбающийся Рябоконь и неугомонные фанаты. ФОТО репортаж с матча Десна - Динамо
- Буффон оштрафован за богохульство
- Девушка дня. Шикарная девушка одного из лидеров Маккаби. ФОТО
- Модель Playboy обвиняет защитника Баварии в доведении его девушки до самоубийства. ФОТО