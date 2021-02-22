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Потолок Милана, пике Наполи, Ливерпуль Шредингера и почему Пеп не физрук. Аудиомнение #71

Италия
(2 голосов)

По следам интересных матчей выходных

Потолок Милана, пике Наполи, Ливерпуль Шредингера и почему Пеп не физрук. Аудиомнение #71

Аудиомнение

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем следующие поединки: "Ливерпуль" – "Эвертон" (0:2), "Милан" – "Интер" (0:2), "Аталанта" – "Наполи" (4:2) и "Арсенал" – "Манчестер Сити" (0:1). Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь.

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"Ливерпуль" продолжает устанавливать антирекорды, но при этом остается классной командой – глобальный сформированный вывод по состоянию "красных" прямо сейчас. Почему поражение "Милана" в дерби с "Интером" было ожидаемым, топ-класс Хандановича и синергия дуэта Лукаку-Мартинес как залог успеха Конте, оправданность претензий "нерадзурри" на Скудетто. Сложное положение Гаттузо, амбиции Гасперини, уровень Гвардиолы, порох Фернандиньо – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Приветствие!

00:38 – "Ливерпуль" – "Эвертон";

04:25 – "Милан" – "Интер";

07:40 – "Аталанта" – "Наполи";

11:05 – "Арсенал" – "Манчестер Сити";

14:31 – Не попадайте в офсайд!

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Джордан Хендерсон Юрген Клопп Фернандиньо Хосеп Гвардиола Самир Ханданович Джан Пьеро Гасперини Дженнаро Гаттузо Арсенал (Лондон) Аталанта (Бергамо) Ромелу Лукаку Английская Премьер-лига Серия А Чемпионат Англии Руслан Малиновский Чемпионат Италии Микель Артета Бернд Лено Интер (Милан) АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали Милан Эвертон Лаутаро Мартинес Подкаст Аудиомнение
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