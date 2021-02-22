Потолок Милана, пике Наполи, Ливерпуль Шредингера и почему Пеп не физрук. Аудиомнение #71

Обсуждаем следующие поединки: "Ливерпуль" – "Эвертон" (0:2), "Милан" – "Интер" (0:2), "Аталанта" – "Наполи" (4:2) и "Арсенал" – "Манчестер Сити" (0:1). Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь.

"Ливерпуль" продолжает устанавливать антирекорды, но при этом остается классной командой – глобальный сформированный вывод по состоянию "красных" прямо сейчас. Почему поражение "Милана" в дерби с "Интером" было ожидаемым, топ-класс Хандановича и синергия дуэта Лукаку-Мартинес как залог успеха Конте, оправданность претензий "нерадзурри" на Скудетто. Сложное положение Гаттузо, амбиции Гасперини, уровень Гвардиолы, порох Фернандиньо – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Приветствие!

00:38 – "Ливерпуль" – "Эвертон";

04:25 – "Милан" – "Интер";

07:40 – "Аталанта" – "Наполи";

11:05 – "Арсенал" – "Манчестер Сити";

14:31 – Не попадайте в офсайд!