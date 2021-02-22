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Ювентус попытается продлить аренду Мораты ещё на один сезон
Туринцы не хотят отпускать форварда
Goal
"Ювентус" намерен удержать в составе на следующий сезон форварда Альваро Морату, пишет La Gazzetta dello Sport.
В сентябре прошлого года туринский клуб арендовал испанца у "Атлетико" на год за 10 миллионов евро.
Сделка предусматривает опцию выкупа, однако руководство "бьянконери" хочет договориться о продлении аренды еще на сезон, заплатив 10 миллионов евро, а уже в июне 2022 года вернуться к вопросу о выкупе нападающего за 35 миллионов.
Мората в нынешнем сезоне провел за "Юве" 17 матчей в Серии А и забил четыре гола.
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