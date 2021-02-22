Ювентус попытается продлить аренду Мораты ещё на один сезон

"Ювентус" намерен удержать в составе на следующий сезон форварда Альваро Морату, пишет La Gazzetta dello Sport.

В сентябре прошлого года туринский клуб арендовал испанца у "Атлетико" на год за 10 миллионов евро.

Сделка предусматривает опцию выкупа, однако руководство "бьянконери" хочет договориться о продлении аренды еще на сезон, заплатив 10 миллионов евро, а уже в июне 2022 года вернуться к вопросу о выкупе нападающего за 35 миллионов.

Мората в нынешнем сезоне провел за "Юве" 17 матчей в Серии А и забил четыре гола.