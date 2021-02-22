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У Кальяри - новый тренер, из Серии В
Быстро сработали: за день и уволили, и назначили
Ruetir
Клуб Серии А "Кальяри" официально объявил о назначении Леонардо Семпличи новым коучем.
"Россоблу" накануне сегодня уволил Эусебио Ди Франческо, а уже через несколько часов стало известно и о том, что Семпличи разорвал свои контрактные обязательства с клубом Серии B "СПАЛ" и его объявили новым тренером сардинской команды.
"Кальяри" объявляет, что руководство первой командой доверено Леонардо Семпличи.
Он подписал контракт до 30 июня 2022 года. В тренерский штаб войдут помощники Андреа Консуми, тренер по физической подготовке - Юри Фабрицци, ассистенты - Россано Казони и Алессио Рубичини.
"Кальяри" занимает 18 позицию в Серии А среди 20 команд.
"СПАЛ", который Семпличи тренировал до сих пор, занимает 8 место в Серии В.
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