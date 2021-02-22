  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. У Кальяри - новый тренер, из Серии В
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У Кальяри - новый тренер, из Серии В

Италия
(1 голосов)

Быстро сработали: за день и уволили, и назначили

У Кальяри - новый тренер, из Серии В

Ruetir

Новина українською

Клуб Серии А "Кальяри" официально объявил о назначении Леонардо Семпличи новым коучем.

"Россоблу" накануне сегодня уволил Эусебио Ди Франческо, а уже через несколько часов стало известно и о том, что Семпличи разорвал свои контрактные обязательства с клубом Серии B "СПАЛ" и его объявили новым тренером сардинской команды.

"Кальяри" объявляет, что руководство первой командой доверено Леонардо Семпличи.

Он подписал контракт до 30 июня 2022 года. В тренерский штаб войдут помощники Андреа Консуми, тренер по физической подготовке - Юри Фабрицци, ассистенты - Россано Казони и Алессио Рубичини.

"Кальяри" занимает 18 позицию в Серии А среди 20 команд.

"СПАЛ", который Семпличи тренировал до сих пор, занимает 8 место в Серии В.

Читайте такжеКальяри уволил Ди Франческо с поста главного тренера команды
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кальяри (Кальяри) Эусебио Ди Франческо СПАЛ (Феррара) Леонардо Семпличи
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...