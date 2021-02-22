У Кальяри - новый тренер, из Серии В

Клуб Серии А "Кальяри" официально объявил о назначении Леонардо Семпличи новым коучем.

"Россоблу" накануне сегодня уволил Эусебио Ди Франческо, а уже через несколько часов стало известно и о том, что Семпличи разорвал свои контрактные обязательства с клубом Серии B "СПАЛ" и его объявили новым тренером сардинской команды.

"Кальяри" объявляет, что руководство первой командой доверено Леонардо Семпличи. Он подписал контракт до 30 июня 2022 года. В тренерский штаб войдут помощники Андреа Консуми, тренер по физической подготовке - Юри Фабрицци, ассистенты - Россано Казони и Алессио Рубичини.

"Кальяри" занимает 18 позицию в Серии А среди 20 команд.

"СПАЛ", который Семпличи тренировал до сих пор, занимает 8 место в Серии В.