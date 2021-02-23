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И это еще не все: Криштиану Роналду – единственный футболист с 1000+ матчами в активе в XXI веке
Казалось бы, оформил дубль в очередном поединке Серии А, но здесь куча интересных цифр
eurosport
Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду является единственным футболистом, который сыграл больше 1000 матчей (1047) в XXI веке – об этом сообщает Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS. Капитан "Барселоны" Лионель Месси находится на 8 месте с 902 матчами в активе.
Вчера, 22 февраля, Роналду оформил дубль в ворота "Кротоне" за 7 минут и обошел Ромелу Лукаку в гонке бомбардиров Серии А. Криштиану забил 78-й команде в ТОП-5 лигах Европы в карьере – с 2000 года больше только у Златана Ибрагимовича (79).
78 - Crotone are the 78th different side Cristiano #Ronaldo has scored against in the Top-5 Europe leagues – only Ibrahimovic (79) has scored against more sides since 2000. Ronaldo has netted against each of the teams currently in Serie A (18/18). Collector.#JuventusCrotone pic.twitter.com/d8QfmnYIxt— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 22, 2021
Также отметим, что Криштиану бьет в стенку 2 из 3 штрафных ударов в "Ювентусе" в среднем. У него 64 выстрела и всего 1 автограф. Роналду забивает 25+ голов за сезон уже в 14-й раз подряд.
Cristiano #Ronaldo è appena giunto alla 63^ punizione in due anni e mezzo di Juventus, 42 delle quali sulla barriera - vale a dire, esattamente due su tre #JuventusCrotone— Giuseppe Pastore (@gippu1) February 22, 2021
2007-08: 42— Goal (@goal) February 22, 2021
2008-09: 26
2009-10: 33
2010-11: 53
2011-12: 60
2012-13: 55
2013-14: 51
2014-15: 61
2015-16: 51
2016-17: 42
2017-18: 44
2018-19: 28
2019-20: 37
2020-21: 25*
Cristiano Ronaldo reaches 25 goals for the 14th consecutive season ???? pic.twitter.com/4Dp9dIjMML
"Ювентус" набрал 45 очков и вышел на третье место в таблице, опередив "Рому" (44). У "Милана" 49 пунктов, у "Интера" – 53.
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