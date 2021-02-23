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И это еще не все: Криштиану Роналду – единственный футболист с 1000+ матчами в активе в XXI веке

Италия
(1 голосов)

Казалось бы, оформил дубль в очередном поединке Серии А, но здесь куча интересных цифр

И это еще не все: Криштиану Роналду – единственный футболист с 1000+ матчами в активе в XXI веке

eurosport

Новина українською

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду является единственным футболистом, который сыграл больше 1000 матчей (1047) в XXI веке – об этом сообщает Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS. Капитан "Барселоны" Лионель Месси находится на 8 месте с 902 матчами в активе.

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Вчера, 22 февраля, Роналду оформил дубль в ворота "Кротоне" за 7 минут и обошел Ромелу Лукаку в гонке бомбардиров Серии А. Криштиану забил 78-й команде в ТОП-5 лигах Европы в карьере – с 2000 года больше только у Златана Ибрагимовича (79).

Также отметим, что Криштиану бьет в стенку 2 из 3 штрафных ударов в "Ювентусе" в среднем. У него 64 выстрела и всего 1 автограф. Роналду забивает 25+ голов за сезон уже в 14-й раз подряд.

"Ювентус" набрал 45 очков и вышел на третье место в таблице, опередив "Рому" (44). У "Милана" 49 пунктов, у "Интера" – 53.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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Источник:
IFFHS

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Комментарии (3)
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
23.02.2021 в 10:52
КРІШТІАНО РОНАЛДО - найкращий футболіст світу XXI століття
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+7
0
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
23.02.2021 в 10:50
Зауважте панове, один надважливий нюанс, (який оминають й не згадують фуфлоністи-мессозбоченці з шепетівським шизооленем), CR7 в кар'єрі вже за четвертий клуб неймовірно грає, тому статистика ще більш вражаюча!
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+7
0
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
23.02.2021 в 10:45
Кріштіану Роналду є єдиним футболістом, який зіграв понад 1000 матчів (1047) у XXI столітті – про це повідомляє Міжнародна федерація футбольної історії та статистики IFFHS. Капітан "Барселони" Ліонель Мессі знаходиться на 8 місці з 902 матчами в активі. словом, Golden DILDO
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+8
0


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