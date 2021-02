И это еще не все: Криштиану Роналду – единственный футболист с 1000+ матчами в активе в XXI веке

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду является единственным футболистом, который сыграл больше 1000 матчей (1047) в XXI веке – об этом сообщает Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS. Капитан "Барселоны" Лионель Месси находится на 8 месте с 902 матчами в активе.

Вчера, 22 февраля, Роналду оформил дубль в ворота "Кротоне" за 7 минут и обошел Ромелу Лукаку в гонке бомбардиров Серии А. Криштиану забил 78-й команде в ТОП-5 лигах Европы в карьере – с 2000 года больше только у Златана Ибрагимовича (79).

78 - Crotone are the 78th different side Cristiano #Ronaldo has scored against in the Top-5 Europe leagues – only Ibrahimovic (79) has scored against more sides since 2000. Ronaldo has netted against each of the teams currently in Serie A (18/18). Collector.#JuventusCrotone pic.twitter.com/d8QfmnYIxt