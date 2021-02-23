И это еще не все: Криштиану Роналду – единственный футболист с 1000+ матчами в активе в XXI веке

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду является единственным футболистом, который сыграл больше 1000 матчей (1047) в XXI веке – об этом сообщает Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS. Капитан "Барселоны" Лионель Месси находится на 8 месте с 902 матчами в активе.

Вчера, 22 февраля, Роналду оформил дубль в ворота "Кротоне" за 7 минут и обошел Ромелу Лукаку в гонке бомбардиров Серии А. Криштиану забил 78-й команде в ТОП-5 лигах Европы в карьере – с 2000 года больше только у Златана Ибрагимовича (79).

78 - Crotone are the 78th different side Cristiano #Ronaldo has scored against in the Top-5 Europe leagues – only Ibrahimovic (79) has scored against more sides since 2000. Ronaldo has netted against each of the teams currently in Serie A (18/18). Collector.#JuventusCrotone pic.twitter.com/d8QfmnYIxt — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 22, 2021

Также отметим, что Криштиану бьет в стенку 2 из 3 штрафных ударов в "Ювентусе" в среднем. У него 64 выстрела и всего 1 автограф. Роналду забивает 25+ голов за сезон уже в 14-й раз подряд.

Cristiano #Ronaldo è appena giunto alla 63^ punizione in due anni e mezzo di Juventus, 42 delle quali sulla barriera - vale a dire, esattamente due su tre #JuventusCrotone — Giuseppe Pastore (@gippu1) February 22, 2021

2007-08: 42

2008-09: 26

2009-10: 33

2010-11: 53

2011-12: 60

2012-13: 55

2013-14: 51

2014-15: 61

2015-16: 51

2016-17: 42

2017-18: 44

2018-19: 28

2019-20: 37

2020-21: 25*



Cristiano Ronaldo reaches 25 goals for the 14th consecutive season ???? pic.twitter.com/4Dp9dIjMML — Goal (@goal) February 22, 2021

"Ювентус" набрал 45 очков и вышел на третье место в таблице, опередив "Рому" (44). У "Милана" 49 пунктов, у "Интера" – 53.