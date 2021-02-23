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Фиорентина предложила контракт Маурицио Сарри
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Бывший главный тренер "Челси" Маурицио Сарри имеет шансы возглавить "Фиорентину".
Как сообщает Tuttomercatoweb, итальянский специалист и клуб провели переговоры, в ходе которых Сарри получил предложение о трёхлетнем контракте. У Маурицио есть время подумать до конца сезона. Отмечается, что переговоры между сторонами продолжатся.
Сейчас "фиалок" возглавляет Чезаре Пранделли. Ранее он работал в клубе с 2005 по 2010 год. "Фиорентина" по итогам 23 туров итальянской Серии А набрала 25 очков и находится на 14-м месте в турнирной таблице. Отставание от лидера "Интера" — 28 очков.
Сарри также работал в таких командах, как "Ювентус", "Наполи", "Эмполи", и ряде других итальянских клубов.
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