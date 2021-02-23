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Матч Торино - Сассуоло может быть перенесен
У одной из команд обнаружена вспышка коронавируса
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Матч 24-го тура чемпионата Италии между "Торино" и "Сассуоло" может быть перенесен на более позднюю дату, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Встреча назначена на 26 февраля. Однако 23 февраля клуб из Турина приостановил тренировки из-за случаев заражения коронавирусом в команде.
Положительные тесты на коронавирус за последние несколько дней в "Торино" сдали три футболиста.
Туринский клуб занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков. В активе "Сассуоло" 35 баллов (8-я строчка).
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