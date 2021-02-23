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Ибрагимович: Мы совершили много ошибок в матче с Интером, но мы оправимся

Италия
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Златан оптимистически настроен

Ибрагимович: Мы совершили много ошибок в матче с Интером, но мы оправимся

sempreinter

Новина українською

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович отметил, что команда тяжело перенесла поражение в матче 23-го тура итальянской Серии А с "Интером" (0:3).

"Поражение в матче с „Интером“ — это тяжело. Мы совершили много ошибок, но мы оправимся от этого. В следующем матче, возможно, у нас будет больше удачи", — приводит слова Ибрагимовича Football Italia.

На 5-й минуте счёт открыл форвард "Интера" Лаутаро Мартинес. Во втором тайме Мартинес оформил дубль, а Ромелу Лукаку довёл счёт до разгромного.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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