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"Тики-така или вертикальный футбол? " Антонио Конте обратился с вопросом к фанатам в Instagram

Италия
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Болельщики могут помочь наставнику

"Тики-така или вертикальный футбол? " Антонио Конте обратился с вопросом к фанатам в Instagram

intermilano

Новина українською

Алленаторе миланского "Интера" Антонио Конте обратился к своим подписчикам в Instagram с вопросом.

"Тики-така или вертикальный футбол? Может, лучше баланс между стилями, компромисс? Дайте мне знать, что вы думаете по этому поводу".

Конте сопроводил публикацию видео, предлагается взглянуть на два эпизода. Первый выпад был в матче Лиги чемпионов с "Барселоной" – атака "Интера" не закончилась взятием ворот каталонцев. Второе наступление привело к голу, это один из забитых мячей Лаутаро Мартинеса в недавнем миланском дерби.

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В статье: Антонио Конте Интер (Милан)
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