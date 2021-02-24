Нестандартный ход Конте завершает сказку Пиоли. Тактический анализ дерби Милан - Интер

Давно уже миланское дерби не имело такого серьезного турнирного веса. В последний раз "Милан" и "Интер" выясняли отношения в статусе первой и второй команд Серии А - 10 лет назад. С одной стороны, матч разочаровал, как такового дерби не получилось. На данном этапе "Интер" убедительно доказал статус фаворита и превзошел оппонента и по счету и по игре. С другой стороны – матч на "Сан Сиро" дал четкие ответы на важные вопросы сезона. Да простят меня болельщики "Милана", но, похоже, красивая сказка Стефано Пиоли закончилась. И конец у нее не такой уж веселый.

"Россо-нери" не обладают ни финансовым, ни кадровым потенциал, который бы позволил им пройти всю турнирную дистанцию на одном уровне. На мой взгляд, "Милан" и так выжал из себя все, что мог. Команда Пиоли удерживало лидерство в Серии А на протяжении 17 туров – это поразительная стабильность, но на вторую часть сезона "россо-нери" не хватило. Все-таки у "Милана" нет такой мощной структуры игры и выбора классных футболистов, как у "Интера". "Красно-черные" слишком зависимы от отдельных, игроков.

игры "Интера" постепенно растет и команда Антонио Конте уже оторвалась от "Милана" на четыре очка. Учитывая, противоположное направление динамики турнирных показателей миланских команд, напрашивается вывод, что "нера-дзурри" скорее будут уходить в отрыв, а "Милану" пора переключить свое внимание на борьбу за место в первой четверке. Попадание в Лигу чемпионов будет реальным успехом команды Пиоли и серьезным шагом в ее дальнейшем развитии.

"Милан" - "Интер" - 0:3

Голы: Лаутаро Мартинес 5, 57, Лукаку 66

"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия, Кьер, Романьоли, Эрнандес, Кесси, Тонали (Мейте 67), Салемакерс (Леау 67), Чалханоглу, Ребич, Ибрагимович (Кастильехо 75)

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Хакими (Янг 83), Эриксен (Гальярдини 78), Брозович, Барелла (Видаль 86), Перишич (Дармиан 78), Лукаку, Мартинес (А. Санчес 79)

Предупреждения: Кьер 12, Салемакерс 55 - Хакими 22

Карта усредненных позиций на удивление соответствует базовым схемам команд. Тем не менее, в различных фазах команды Пиоли и Конте нетипично для себя перестраивались, а "Интер" вообще неожиданно изменил своим проактивным методам обороны.

Удивительно, но "Милан" больше прессинговал, чем номинальные гости, которые являются одними из лучших в этом аспекте. Если давление не приносило быстрых плодов, "россо-нери" переходили на классическую для базовых 4-2-3-1 структуру 4-4-2. Ребич и Салемакерс садились в линию полузащиты. Но лидеры Серии А не сильно обременяли соперника подобным перестроением.

Антонио Конте подготовил сопернику большой сюрприз, практически отказавшись от системного прессинга и контрпрессинга. При потере мяча команда опускалась в средний и низкий блок и строго придерживалась принципов зонной обороны. В фазе игры без мяча "нера-дзурри" перестраивались на 5-3-2 и по своей системе игры сильно напоминали "Лацио" Симоне Индзаги.

На схеме выше – переход "Интера" на структуру 5-3-2 и достаточно необычные маневры игроков "Милана" при переходе к позиционной атаке. В фазе игры с мячом "Милан" часто переходил на игру с тремя защитниками. Правый защитник Калабрия оставался на одной линии с центрбеками, а Эрнандес поднимался вверх по своему левому флангу. В атаке "Милан" часто перестраивался на структуру 3-2-5. Пятерка группы атаки за счет перемещений атакующих хавбеков могла дробиться на две условные линии, но это уже не суть важно. Чалханоглу часто смещался влево, прикрывая тыл высоко поднимающегося Эрнандеса. Все это было интересно, но малоэффективно.

Дело в том, что эта структура готовилась штабом Пиоли для более эффективного розыгрыша мяча в начальной стадии позиционных атак.

На скриншоте – образец билд-апа "Милана". Судя по всему Пиоли много времени при подготовке в дерби уделил теоретической и практической работе над розыгрышем от ворот, разрабатывая в творческих лабораториях "Миланелло" средство от высокого, интенсивного прессинга "Интера". Но вся эта работа была напрасной. Конте оказался более далекоглядным. Он словно знал о планах оппонента и неожиданно отказался от аспекта, который был одной из главных визиток его системы игры. Странно, что весь первый тайм штаб Пиоли не вносил коррективов и "Милан», имея подавляющее и бессмысленное преимущество на своей трети поля, подолгу владел мячом в надежде спровоцировать давление соперника, выманить его на себя. Соответственно, на половине поля "Интера" у номинальных хозяев было меньшинство. И это не способствовало эффективному развитию позиционных атак. "Интер" перекрыл центр поля, предлагая "Милану" пространство на флангах. Короче, по большому счету, готовился Пиоли к "Интеру", а получил "Лацио"?

Что касается билд-апа команды Конте, то и здесь были интересные моменты. Ханданович участвовал в розыгрыше в качестве одного из двух центральных защитников, в паре с Де Вреем. Бастони смещался ближе к флангу, а Шкриньяр вообще поднимался по диагонали вверх, на горизонтальный уровень Брозовича. В итоге в подготовке принимали участие Ханданович и тройка защитников, которым помогал опорник Брозович и часто опускающийся в полупространстве Эриксен.

Конте делал с "Миланом" ровно то, что хотел с "Интером" делать Пиоли. Он максимально выманивал игроков команды соперника, вытягивал их из своих позиций с целью максимально разрядить пространство для Лукаку и Мартинеса. После непродолжительного розыгрыша следовала длинная передача вперед. Этот метод работал. Кстати, Лукаку регулярно смещался в полупространство или на правый фланг и этот его маневр хорошо работал.

Пара Лукаку – Мартинес записала в свой актив все три гола. Причем, на счету бельгийца еще и голевая передача.

В этом матче "Интер" наиграл на один из худших своих показателей в плане контроля мяча, но это была целиком осознанная акция.

Мяч держался на трети поля "Интера" 41% игрового времени! Это аномальный показатель, который абсолютно не отображает реального положения дел. Куда более информативными выглядят показатели xG. "Милан" имел игровое преимущество лишь на старте второго тайма. Пожалуй, ключевым моментом матча был второй гол Мартинеса. После того, как счет стал 0:2, "Интер" полностью восстановил контроль над ходом игры и квалифицированно довел дело до логического завершения.

После матча Антонио Конте не скрывал своего удовлетворения от игры и результата:

"Прекрасный матч, давайте не забывать, что это было дерби высокого уровня. Игроки действовали по-настоящему хорошо. Мы продолжаем развиваться по пути, на который встали полтора года назад. Поздравляю Пиоли и "Милан" с тем, чего они добились. С точки зрения психологии меня больше волнуют матчи с "Дженоа" и "Пармой", следующие далее. Это будут очень сложные игры, нам надо будет доказать, что мы действительно совершили качественный скачок и способны закрепиться на вершине до конца турнира. Задача тренера – собрать все части состава воедино и помочь игрокам вырасти, вникнув в мои идеи. У нас очень специфичные мысли в части владения мячом и игры без него. И я особенно горжусь тем, как прибавили Перишич и Эриксен. Барелла смог сразу разобраться во всем, другим, например, Эриксену, потребовалось больше времени. Мы обыграли главных конкурентов в очных матчах. Сегодняшняя игра показала, что мы добились серьезного прогресса".

Стефано Пиоли назвал прошлую неделю худшей для "Милана" в этом сезоне:

"Первый гол сильно ударил по Милану. В первом тайме нам не хватало интенсивности, мы должны были сделать больше, но мы заслужили гол во втором тайме. Ибрагимович? Нападающий зависит от игры команды. Он попросил замену, потому что у него были судороги. Мы верим в проделанную работу. Нужно быть объективными. Год назад, даже три месяца назад, мы были бы счастливы оказаться там, где мы сейчас. При этом мы недовольны, потому что это было дерби, Милан хотел большего, но мы не должны забывать о нашем пути. Мы сожалеем о сегодняшнем поражении, но плохой была игра против Специи, а не эта. Сегодня мы постарались выложиться по полной программе. Это была сложная неделя, худшая для нас в сезоне. Мы хотим пройти в следующую стадию Лиги Европы, а затем снова сосредоточимся на Серии А".

"Милан" не в чем упрекнуть. Команда сделала все, что могла на данном этапе, но "Интер" объективно сильнее. После этого матча стало очевидным, кто является главным претендентом на Скудетто. Шансы на то, что диктатура "Ювентуса" будет свергнута оппозиционерами из Милана повышаются, только, теперь главным претендентом на трон является освобожденная от еврокубков и Кубка Италии команда Антонио Конте. У нынешнего "Интера" для этого есть все необходимые ресурсы.

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