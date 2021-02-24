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С одним "но". Бывший тренер Шахтера заинтересовал Реал

Италия
(1 голосов)

Или так его стимулируют римские боссы?

С одним "но". Бывший тренер Шахтера заинтересовал Реал

Новина українською

Португальский наставник итальянской "Ромы" Паулу Фонсека оказался в объективе мадридского "Реала", утверждает Corriere dello Sport.

Однако интерес мадридцев зависит от успехов тренера и его Ромы - сможет ли 4-я команда Серии А попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Издание отмечает, что "Реал" - не единственный топ-клуб, который интересуется экс-наставником донецкого "Шахтера" 2016-2019 годов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Рома (Рим) Паулу Фонсека
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Комментарии (3)
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Arni-86 (Одесса)
24.02.2021 в 18:10
Приглашайте, и тогда Реал будет тоже стараться попасть .... в Лигу Европы
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0
0
royalstas (Вінниця)
24.02.2021 в 17:57
Ну от прям дуже посередній тренер.... який по суті продовжив лінію Луческу в шахті а в Ромі нічого виняткового не продемонстрував....
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+1
0
Директор холдинга (Ясный)
24.02.2021 в 18:09
Та да. На його місці повинен був виявитися Хацик, або Льосик.
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0
0


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