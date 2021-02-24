Италия
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С одним "но". Бывший тренер Шахтера заинтересовал Реал
Или так его стимулируют римские боссы?
Португальский наставник итальянской "Ромы" Паулу Фонсека оказался в объективе мадридского "Реала", утверждает Corriere dello Sport.
Однако интерес мадридцев зависит от успехов тренера и его Ромы - сможет ли 4-я команда Серии А попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Издание отмечает, что "Реал" - не единственный топ-клуб, который интересуется экс-наставником донецкого "Шахтера" 2016-2019 годов.
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Комментарии (3)
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Arni-86 (Одесса)
24.02.2021 в 18:10
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royalstas (Вінниця)
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Директор холдинга (Ясный)
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