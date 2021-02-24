С одним "но". Бывший тренер Шахтера заинтересовал Реал

Португальский наставник итальянской "Ромы" Паулу Фонсека оказался в объективе мадридского "Реала", утверждает Corriere dello Sport.

Однако интерес мадридцев зависит от успехов тренера и его Ромы - сможет ли 4-я команда Серии А попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Издание отмечает, что "Реал" - не единственный топ-клуб, который интересуется экс-наставником донецкого "Шахтера" 2016-2019 годов.