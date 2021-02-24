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Ювентус может продлить контракт с Буффоном
Вратарь останется в Турине ещё на один сезон
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Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон может остаться в команде еще на один год, сообщает CalcioMercato со ссылкой на La Stampa.
Действующий контракт 43-летнего итальянца истекает летом. Буффон выступает за "Ювентус" с 2001 года, за исключением сезона-2018/19, который вратарь провел в "ПСЖ". С туринским клубом голкипер выиграл 10 чемпионатов Италии, серию B, 4 Кубка Италии, 6 Суперкубков страны и трижды сыграл в финалах Лиги чемпионов.
В нынешнем сезоне Буффон провел 10 матчей за "Ювентус" и пропустил 5 мячей.
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