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Ювентус может продлить контракт с Буффоном

Италия
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Вратарь останется в Турине ещё на один сезон

Ювентус может продлить контракт с Буффоном

bbb

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Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон может остаться в команде еще на один год, сообщает CalcioMercato со ссылкой на La Stampa.

Действующий контракт 43-летнего итальянца истекает летом. Буффон выступает за "Ювентус" с 2001 года, за исключением сезона-2018/19, который вратарь провел в "ПСЖ". С туринским клубом голкипер выиграл 10 чемпионатов Италии, серию B, 4 Кубка Италии, 6 Суперкубков страны и трижды сыграл в финалах Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Буффон провел 10 матчей за "Ювентус" и пропустил 5 мячей.

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В статье: Джанлуиджи Буффон Ювентус (Турин)
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