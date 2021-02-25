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Матч Торино - Сассуоло перенесен из-за вспышки коронавируса

Италия
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Встреча состоится 17 марта

Матч Торино - Сассуоло перенесен из-за вспышки коронавируса

Новина українською

Матч 24-го тура чемпионата Италии между "Торино" и "Сассуоло" был перенесен из-за вспышки коронавируса в составе туринцев.

Официальный сайт Серии А назвал новую дата матча, встреча состоится 17 марта.

Ранее стало известно, что "Торино" принял решение на время приостановить проведение тренировок. Сначала сообщалось о 3 случаях COVID-19, позже СМИ написали о 8 положительных тестах среди футболистов команды.

Кроме того, итальянские журналисты предположили, что и матч 25-го тура между "Лацио" и "Торино", намеченный на 2 марта, также находится под угрозой переноса.

"Торино" располагается на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 20 очков, "Сассуоло" — на 8-м месте с 35 очками.

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В статье: Сассуоло Торино (Италия) Торино
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