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Андреа Пирло рассказал о серьезности травмы Дибалы

Италия
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Футболисту не потребуется операция

Андреа Пирло рассказал о серьезности травмы Дибалы

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Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло на пресс-конференции перед матчем 24-го тура Серии А с "Вероной" ответил на вопрос о состоянии нападающего Пауло Дибалы.

"Дибале не грозит операция. Мы оценим самый быстрый способ лечения, и постараемся сделать всё, чтобы он вернулся в строй как можно скорее", — цитирует Пирло Twitter "Ювентуса".

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В нынешнем сезоне аргентинец провел 16 матчей за "Ювентус", забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.

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В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин)
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