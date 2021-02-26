Андреа Пирло рассказал о серьезности травмы Дибалы

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло на пресс-конференции перед матчем 24-го тура Серии А с "Вероной" ответил на вопрос о состоянии нападающего Пауло Дибалы.

"Дибале не грозит операция. Мы оценим самый быстрый способ лечения, и постараемся сделать всё, чтобы он вернулся в строй как можно скорее", — цитирует Пирло Twitter "Ювентуса".

В нынешнем сезоне аргентинец провел 16 матчей за "Ювентус", забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.