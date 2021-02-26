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Джеко пропустит матч с Миланом из-за травмы
Футболист выбыл на две недели
Нападающий "Ромы" Эдин Джеко из-за травмы пропустит две недели, пишет Calciometcato.
По информации источника, на медобследовании у боснийца выявили повреждение приводящей мышцы левой ноги. 34-летний форвард пропустит матчи чемпионата Италии с "Миланом", "Фиорентиной" и "Дженоа". Джеко может вернуться к игре 1/8 финала Лиги Европы с "Шахтером".
В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Брагой" (3:1) боснийца заменили на 67-й минуте матча. В текущем сезоне на счету форварда 25 матчей за "Рому", в которых забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.
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