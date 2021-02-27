  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Мартинес: Конте сделал из Лукаку совершенного игрока, в мире нет форварда сильнее
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мартинес: Конте сделал из Лукаку совершенного игрока, в мире нет форварда сильнее

Италия
(1 голосов)

Наставник сборной прокомментировал прогресс подопечного

Мартинес: Конте сделал из Лукаку совершенного игрока, в мире нет форварда сильнее

sportsnet

Новина українською

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о прогрессе Ромелу Лукаку после перехода в "Интер".

"Лишь несколько игроков в мире забивают так, как он. Ромелу забивает и создаёт моменты для партнёров.

Он перешёл в Интер в идеальное время. Благодаря Конте он стал более совершенным игроком. Сейчас нет форварда сильнее, чем Лукаку. Но для меня всё это не сюрприз. У Ромелу всегда был огромный потенциал", – цитирует Мартинеса La Gazzetta dello Sport.

На счету Лукаку 23 гола и 5 ассистов в 30 матчах сезона.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...