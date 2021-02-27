Мартинес: Конте сделал из Лукаку совершенного игрока, в мире нет форварда сильнее

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о прогрессе Ромелу Лукаку после перехода в "Интер".

"Лишь несколько игроков в мире забивают так, как он. Ромелу забивает и создаёт моменты для партнёров.

Он перешёл в Интер в идеальное время. Благодаря Конте он стал более совершенным игроком. Сейчас нет форварда сильнее, чем Лукаку. Но для меня всё это не сюрприз. У Ромелу всегда был огромный потенциал", – цитирует Мартинеса La Gazzetta dello Sport.