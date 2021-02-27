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"Барселона в прошлом". Лаутаро анонсировал продление контракта с Интером

Италия
(1 голосов)

Аргентинец собирается остаться в миланском клубе

"Барселона в прошлом". Лаутаро анонсировал продление контракта с Интером

Новина українською

Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес прокомментировал своё будущее.

"Это правда, что у меня были переговоры с Барсой. Тогда я был откровенен с Конте и сказал, что это не повлияет на мои выступления. В любом случае, всё это уже в прошлом, потому что я собираюсь продлить контракт с Интером.

Я точно не знаю, когда все будет готово официально. Но моё будущее здесь, я вижу себя в Интере спустя много лет", – цитирует аргентинца La Gazzetta dello Sport.

Нынешний контракт Мартинеса с "Интером" истекает в 2023 году.

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В статье: Барселона Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
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Комментарии (5)
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andrewzheludkov (Черновцы)
27.02.2021 в 15:03
Не в прошлом а в финансовой опе.
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0
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Algrab (Костопiль)
27.02.2021 в 13:11
як же ж цю новину переживе монреальський олень?
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+1
0
rjhxb61@ukr.net (киев)
27.02.2021 в 13:18
Настрощит полотно!))
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+2
0
Algrab (Костопiль)
27.02.2021 в 13:24
+1
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
27.02.2021 в 14:51
...и его жена... да и все стадо оленье...
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0
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