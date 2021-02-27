"Барселона в прошлом". Лаутаро анонсировал продление контракта с Интером

Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес прокомментировал своё будущее.

"Это правда, что у меня были переговоры с Барсой. Тогда я был откровенен с Конте и сказал, что это не повлияет на мои выступления. В любом случае, всё это уже в прошлом, потому что я собираюсь продлить контракт с Интером.

Я точно не знаю, когда все будет готово официально. Но моё будущее здесь, я вижу себя в Интере спустя много лет", – цитирует аргентинца La Gazzetta dello Sport.