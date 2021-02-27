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Кассано: Ювентус бы выиграл чемпионат и без Роналду, его брали ради победы в ЛЧ

Италия
(1 голосов)

Антонио считает трансфер провальным

Кассано: Ювентус бы выиграл чемпионат и без Роналду, его брали ради победы в ЛЧ

Новина українською

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано заявил, что "Ювентус" совершил ошибку, купив Криштиану Роналду в 2018 году.

"Ювентус" подписал Роналду ради победы в Лиге чемпионов, но в итоге команда стала играть там только хуже с его приходом. "Юве" мог выигрывать чемпионат Италии и без Криштиану. Это провальный трансфер. Плюс, Роналду не имеет ничего общего с идеями Пирло. Он продолжит забивать и дальше, потому что может делать это хоть сидя. Пирло хочет видеть больше прессинга, а Роналду, хоть и способен решать в важные моменты, вряд ли готов активно участвовать в прессинге", — цитирует Football Italia Кассано.

Роналду перешел в "Ювентус" из "Реала" летом 2018 года за 117 миллионов евро. Португалец дважды стал чемпионом Италии и дважды выиграл Суперкубок страны.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
27.02.2021 в 15:05
Ты хотел чтоб Роналду сам что ли ЛЧ выиграл?! Он как раз таки и решал в важных матчах, за уши вытаскивал импотентный Ювентус через Атлетико и почти смог через Лион, но если команда сама по себе неграмотная и инертная, то что один человек, даже если он супер футболист, может сделать? А трансфер этот назвать провальным мог только полный профан и невежа. Ювентус ещё за первый сезон отбил все деньги за трансфер и несмотря на высокую зарплату Рона, продолжает зарабатывать деньги, потому что бренд Роналду дороже самого бренда Ювентуса. Так что это был гениальный трансфер.
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