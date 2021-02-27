Кассано: Ювентус бы выиграл чемпионат и без Роналду, его брали ради победы в ЛЧ

Ты хотел чтоб Роналду сам что ли ЛЧ выиграл?! Он как раз таки и решал в важных матчах, за уши вытаскивал импотентный Ювентус через Атлетико и почти смог через Лион, но если команда сама по себе неграмотная и инертная, то что один человек, даже если он супер футболист, может сделать? А трансфер этот назвать провальным мог только полный профан и невежа. Ювентус ещё за первый сезон отбил все деньги за трансфер и несмотря на высокую зарплату Рона, продолжает зарабатывать деньги, потому что бренд Роналду дороже самого бренда Ювентуса. Так что это был гениальный трансфер.