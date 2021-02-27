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Кассано: Ювентус бы выиграл чемпионат и без Роналду, его брали ради победы в ЛЧ
Антонио считает трансфер провальным
Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано заявил, что "Ювентус" совершил ошибку, купив Криштиану Роналду в 2018 году.
"Ювентус" подписал Роналду ради победы в Лиге чемпионов, но в итоге команда стала играть там только хуже с его приходом. "Юве" мог выигрывать чемпионат Италии и без Криштиану. Это провальный трансфер. Плюс, Роналду не имеет ничего общего с идеями Пирло. Он продолжит забивать и дальше, потому что может делать это хоть сидя. Пирло хочет видеть больше прессинга, а Роналду, хоть и способен решать в важные моменты, вряд ли готов активно участвовать в прессинге", — цитирует Football Italia Кассано.
Роналду перешел в "Ювентус" из "Реала" летом 2018 года за 117 миллионов евро. Португалец дважды стал чемпионом Италии и дважды выиграл Суперкубок страны.
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