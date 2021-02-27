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Антонио Конте: Фанаты наших соперников говорили, что меня надо выкинуть из Интера

Италия
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Наставник "нерадзурри" высказался насчет слухов о своем увольнении

Антонио Конте: Фанаты наших соперников говорили, что меня надо выкинуть из Интера

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Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал призыви фанатов уволить его с поста наставника "нерадзурри".

– После вылета из Лиги чемпионов многие выступали за ваше увольнение. Вы чувствовали давление?

– Фанаты наших соперников говорили, что Конте надо выпнуть из "Интера". Как их противник, я хочу убивать своих врагов. Моя отставка помогла бы им.

Когда я прихожу в клуб, он входит в мое тело и душу. Я страстно отношусь к делу, и страсть делает разницу, она заразительна. Я живу этим клубом и хочу, чтобы к нему относились все, кто работает в "Интере". Если у тебя появляется чувство принадлежности, то ты можешь давать чуть больше, – рассказал Конте.

После 23 туров чемпионата Италии "Интер" имеет в своем активе 53 очка и лидирует в таблице.

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В статье: Антонио Конте Интер (Милан)
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Источник:
Corriere della Sera

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