Пиоли: Милану надо нажать на педаль газа. Матч с Ромой будет за шесть очков

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли поделился мыслями накануне поединка против римской "Роме" в матче 24-го тура итальянской Серии А.

"У "Ромы" много атакующих опций. Джеко играл хорошо, но и без него "Рома" будет опасна. Нам нужно противостоять их атакующей мощи.

Исходя из положения таблицы, это будет бой за места в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне за топ-4 боролись меньше команд, на этот раз больше.