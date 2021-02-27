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Пиоли: Милану надо нажать на педаль газа. Матч с Ромой будет за шесть очков

Италия
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Наставник "дьяволов" поделился ожиданиями от матча против "волков"

Пиоли: Милану надо нажать на педаль газа. Матч с Ромой будет за шесть очков

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Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли поделился мыслями накануне поединка против римской "Роме" в матче 24-го тура итальянской Серии А.

"У "Ромы" много атакующих опций. Джеко играл хорошо, но и без него "Рома" будет опасна. Нам нужно противостоять их атакующей мощи.

Исходя из положения таблицы, это будет бой за места в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне за топ-4 боролись меньше команд, на этот раз больше.

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Это матч за шесть очков. В ближайшие три недели мы будем постоянно играть, так что сейчас самое время нажать на педаль газа и проверить себя", – рассказал Пиоли.

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В статье: Стефано Пиоли Рома (Рим) Милан (Италия)
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Источник:
Football Italia

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