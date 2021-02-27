Серия А. Эллас Верона - Ювентус 1:1. Стабильность и оборона не в лексиконе Юве

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

: Барак 77 - Криштиану Роналду 50

": Сильвестри, Гюнтер, Маньяни, Ловато, Фараони (Давидович 84), Илич (Велозу 46), Стураро (Виейра 68), Димарко (Лазович 53), Дзакканьи (Бесса 84), Барак, Лазанья

": Щесны, Демираль, Де Лихт, Алекс Сандро, Кьеза (Ди Пардо 87), Рабио, Рэмзи (МакКенни 68), Бентанкур, Бернардески, Кулушевски, Криштиану Роналду

: Барак 45+1, Давидович 90 - Рэмзи 18, Де Лихт 33

Синусоида "Ювентуса" продолжается. Он не победил в трёх матчах подряд во всех турнирах, среди них поражения в Неаполе и Порту. Тем самым почти стерев весь свой прогресс с начала года. И игровой, и ментальный. Андреа Пирло признал, что его команда - уже не главный фаворит в борьбе за Скудетто. Она падала с ног из-за 14-ти матчей за 46 дней, недосчиталась Бонуччи, Кьеллини, Куадрадо, Мораты, Данило. Затем же был получен кое-какой отдых. И начался подъём. Вряд ли по игре. Хотя бы по результату. "Кротоне" был побеждён со счётом 3:0. Но сегодня график вновь пошёл вниз.

Логично, что просто сегодня не было. "Верона" выиграла у "Ювентуса" два домашних матча из трёх предыдущих, проиграла лишь один из пяти. В гостях в первом круге также не проиграла. Пирло весьма опасался её интенсивности, жёсткости, единоборств. Схожести с "Аталантой". По-настоящему хорош "Юве" был лишь в дебютах таймов. Первый начал мощно, перехватом, Рэмзи мог и попасть из левой части штрафной. Кьеза хлёстко пробил из правой (вратарь). Хотя "Эллас" вернулся очень быстро, высоким прессингом докучал сопернику, удар головой Фараони в упор при угловом Щесны отбил чудом.

Во второй четверти матча до того бешеный темп сильно упал, опасные моменты и удары вообще почти исчезли. В такой игре "Верона" выглядела лучше. Лишь в свои лучшие минуты в этом сезоне - начале второго тайма - "Ювентус" вновь проснулся. Устроил штурм. Роналду, не забивавший в трёх матчах подряд, а затем забивший дважды "Кротоне", забил вновь. Комплименты здесь Кьезе. Он открылся, вбежал в штрафную уже с мячом по левой стороне и выложил португальцу.

Далее туринцы вновь исчезли. Веронцы вновь начали давить, заставляли соперника терять мяч, его вратаря - неуверенно выходить из ворот. Всё это в итоге обходилось без особо опасных ударов. Более редкие попытки гостей с заблокированным ударом Рэмзи были опаснее. Роналду, в отличие от оппонентов, хотя бы в створ попал, пусть и легко для Сильвестри. Но в итоге давление хозяев сработало. Причём в более тихие минуты. Хорошая комбинация с переводом с фланга на фланг, навес Лазовича слева, Барак, легко перепрыгнувший Алекса Сандро и пробивший головой - и счёт стал 1:1.

Что было после этого? "Верона" продолжала доминировать. Лазович прорвался и через ногу защитника и пальцы Щесны попал в перекладину. Велозу с удобной позиции пробил ужасно. Слишком банальные ответы Роналду и Рабио были заблокированы. Как и штрафной КР7 на 90-ой минуте.

Уже далеко не впервые в этом сезоне "Ювентус" открывает счёт, сразу же уходит в оборону, в итоге пропускает и добывает лишь 1:1. Он должен уяснить, что его оборона и центр поля в нынешнем сезоне не позволяют играть на удержание таким образом. Хотя это лишь часть проблемы. Он просто недостаточно силён. Сегодня он ничем не доказал, что сильнее "Вероны". Частично его можно оправдать кадровыми потерями, неудобством соперника, уже отбиравшего очки у всех грандов, кроме "Интера". Но ведь он часто наступает на те же грабли. Оттого и семь очков чистого отставания от лидера.