Верона - Ювентус 1:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча 24-го тура Серии А, в котором Верона выстояла в противостоянии с Ювентусом. Основные события развернулись после перерыва. Криштиану Роналду открыл счет, забив свой 19-й гол в чемпионате. Но соперник отыгрался благодаря удару Барака. Таким образом, Интер рискует отпустить в отрыв Ювентус уже на десять очков, если нерадзури сегодня обыгрывают Дженоа.

Серия А. 24-й тур

Верона - Ювентус 1:1

Голы: Барак 77 - Роналду 49