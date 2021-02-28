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Верона - Ювентус 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Верона - Ювентус, чемпионат Италии, 27 февраля 2021
Вашему вниманию видео обзор матча 24-го тура Серии А, в котором Верона выстояла в противостоянии с Ювентусом. Основные события развернулись после перерыва. Криштиану Роналду открыл счет, забив свой 19-й гол в чемпионате. Но соперник отыгрался благодаря удару Барака. Таким образом, Интер рискует отпустить в отрыв Ювентус уже на десять очков, если нерадзури сегодня обыгрывают Дженоа.
Серия А. 24-й тур
Верона - Ювентус 1:1
Голы: Барак 77 - Роналду 49
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Комментарии (2)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.02.2021 в 08:56
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
28.02.2021 в 09:38
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