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Рома - Милан: Хорошо ли вы помните футболистов, выступавших за эти клубы? Квиз
На прохождение теста у вас есть четыре минуты
фото - Getty Images
В последний день зимы, 28 февраля, в Милане пройдет центральный матч 24-го тура Серии А. В нем встретятся команды, которые в этом сезоне борются за попадание в ТОП-4 - "Милан" будет принимать "Рому".
Перед этим противостоянием предлагаем вам вспомнить игроков, которые выступали в этих командах, пройдя наш квиз. Вам будет дано 20 игроков и четыре минуты. В тесте будут попадаться футболисты, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за один из этих коллективов.
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