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Рома - Милан: Хорошо ли вы помните футболистов, выступавших за эти клубы? Квиз

Италия
(1 голосов)

На прохождение теста у вас есть четыре минуты

Рома - Милан: Хорошо ли вы помните футболистов, выступавших за эти клубы? Квиз

фото - Getty Images

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В последний день зимы, 28 февраля, в Милане пройдет центральный матч 24-го тура Серии А. В нем встретятся команды, которые в этом сезоне борются за попадание в ТОП-4 - "Милан" будет принимать "Рому".

Перед этим противостоянием предлагаем вам вспомнить игроков, которые выступали в этих командах, пройдя наш квиз. Вам будет дано 20 игроков и четыре минуты. В тесте будут попадаться футболисты, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за один из этих коллективов.

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В статье: Милан квиз от UA-Футбол
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andyua (Kyiv)
28.02.2021 в 10:23
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