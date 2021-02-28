Руслан Малиновский выйдет в старте на матч 24-го тура Серии А против "Сампдории".

Его соотечественник Виктор Коваленко остался на лавке для запасных.

Всего на счету Малиновского 21 матч в Серии А, в которых он отметился голом и тремя ассистами.

Матч "Сампдория" – "Аталанта" начнётся в 13:30.