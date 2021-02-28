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Малиновский выйдет в старте на игру с Сампдорией, Коваленко – на лавке
У бергамцев есть шанс вернуться в топ-4
twitter.com/Atalanta_BC
Руслан Малиновский выйдет в старте на матч 24-го тура Серии А против "Сампдории".
Его соотечественник Виктор Коваленко остался на лавке для запасных.
???? Lo #StartingXI nerazzurro!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 28, 2021
???? Nerazzurri team news!
Presented by @Plus500#SampAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/1rQbvrCvpJ
Всего на счету Малиновского 21 матч в Серии А, в которых он отметился голом и тремя ассистами.
Матч "Сампдория" – "Аталанта" начнётся в 13:30.
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Комментарии (5)
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FC Energy (Новая Каховка)
28.02.2021 в 13:27
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Olegyurchak (Хмельницький )
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kotigorok (Чернігів)
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Просто Квашин (Харьков)
28.02.2021 в 14:00
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