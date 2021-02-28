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Малиновский выйдет в старте на игру с Сампдорией, Коваленко – на лавке

Италия
(1 голосов)

У бергамцев есть шанс вернуться в топ-4

Малиновский выйдет в старте на игру с Сампдорией, Коваленко – на лавке

twitter.com/Atalanta_BC

Новина українською

Руслан Малиновский выйдет в старте на матч 24-го тура Серии А против "Сампдории".

Его соотечественник Виктор Коваленко остался на лавке для запасных.

Всего на счету Малиновского 21 матч в Серии А, в которых он отметился голом и тремя ассистами.

Матч "Сампдория" – "Аталанта" начнётся в 13:30.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Виктор Коваленко
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Комментарии (5)
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FC Energy (Новая Каховка)
28.02.2021 в 13:27
Витя в серии А, пока некоторые таланты забивают Игульцам. (Или не забивают)
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
28.02.2021 в 13:15
У Віті роботи не початий край: прибрати, помити, попрати, почистити.
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+1
-1
avatar
kotigorok (Чернігів)
28.02.2021 в 13:20
А зібрати м'ячі у сітку й віднести?)
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0
-1
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kotigorok (Чернігів)
28.02.2021 в 13:03
Якого ж рівня гру Гасперіні може довірити Супервітьку?
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0
0
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Просто Квашин (Харьков)
28.02.2021 в 14:00
Бутси почистити....
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0
0


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