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Матч Серии А под угрозой срыва из-за запрета врачей региона на выезд команды
Этот поединок ознаменовали как "еще один "Ювентус" – "Наполи"
DAZN
Туринские органы здравоохранения запретили местному "Торино" ехать в Рим на поединок 25-го тура чемпионата Италии со столичным "Лацио". В стане "быков" вспышка коронавируса. Итальянские СМИ поспешили сравнить ситуацию со скандальным матчем "Ювентус" – "Наполи".
Портал Football Italia со ссылкой на Il Giornale гарантирует, что сегодня, 2 марта, матч не состоится и будет перенесен на другую дату. Напомним, стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по киевскому времени.
Также вполне возможен вариант (Il Messaggero), что "Лацио" выйдет на поле "Стадио Олимпико", разыграет мяч с центра поля, дождется финального свистка арбитра, после чего "Торино" присудят техническое поражение.
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