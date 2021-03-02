Матч Серии А под угрозой срыва из-за запрета врачей региона на выезд команды

Туринские органы здравоохранения запретили местному "Торино" ехать в Рим на поединок 25-го тура чемпионата Италии со столичным "Лацио". В стане "быков" вспышка коронавируса. Итальянские СМИ поспешили сравнить ситуацию со скандальным матчем "Ювентус" – "Наполи".

Портал Football Italia со ссылкой на Il Giornale гарантирует, что сегодня, 2 марта, матч не состоится и будет перенесен на другую дату. Напомним, стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по киевскому времени.

Также вполне возможен вариант (Il Messaggero), что "Лацио" выйдет на поле "Стадио Олимпико", разыграет мяч с центра поля, дождется финального свистка арбитра, после чего "Торино" присудят техническое поражение.