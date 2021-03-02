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Лукаку признан лучшим игроком февраля в Серии А

Италия
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Бельгиец сумел забить четыре мяча

Лукаку признан лучшим игроком февраля в Серии А

sportsnet

Новина українською

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку признан лучшим игроком месяца в Серии А.

В 4 матчах февраля бельгиец забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.

Лукаку с 18 голами идет на втором месте в списке бомбардиров Серии А, на один мяч отставая от Криштиану Роналду из "Ювентуса".

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан)
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