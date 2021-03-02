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Лукаку признан лучшим игроком февраля в Серии А
Бельгиец сумел забить четыре мяча
sportsnet
Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку признан лучшим игроком месяца в Серии А.
В 4 матчах февраля бельгиец забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.
Лукаку с 18 голами идет на втором месте в списке бомбардиров Серии А, на один мяч отставая от Криштиану Роналду из "Ювентуса".
Un mese da gigante ⚫️????— Lega Serie A (@SerieA) March 2, 2021
????Efficienza Tecnica del 97%
????Sfiora il 99% di Efficienza Fisica
????Ottima proprietà di palleggio (K-Pass 96%)
????Scelte di gioco ottimali: K-Solution al 93% e K-Movement al 95%@RomeluLukaku9 è l'MVP della #SerieATIM di Febbraio!https://t.co/ltkyJ1j9kI pic.twitter.com/xRcL2K4q62
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