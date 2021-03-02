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Гасперини: Мы не думаем о победе в чемпионате Италии

Италия
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Но клуб пристально следит за результатами конкурентов

Гасперини: Мы не думаем о победе в чемпионате Италии

Новина українською

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от матча 25-го тура чемпионата Италии с "Кротоне".

"Как и все матчи в Серии А, эта встреча будет сложной. Мы должны быть очень внимательны. "Аталанта" полна уверенности и хочет продолжать то, что делала ранее. Безусловно, смена тренера у соперника вызывает некоторые вопросы.

Журналисты слишком часто спрашивают о конкретных игроках, но команда заслуживает большего внимания. "Аталанта" находится на полпути, и нам удаётся оставаться конкурентоспособными. Мы не думаем о победе в чемпионате Италии, но следим за "Ромой", "Наполи", "Лацио" и другими командами, которые рядом с нами", — приводит слова Гасперини Football Italia.

Матч 25-го тура чемпионата Италии "Аталанта" — "Кротоне" состоится завтра, 3 марта, на стадионе "Атлети Адзурри" в Бергамо.

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В статье: Джанпьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Кротоне
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