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Гасперини: Мы не думаем о победе в чемпионате Италии
Но клуб пристально следит за результатами конкурентов
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от матча 25-го тура чемпионата Италии с "Кротоне".
"Как и все матчи в Серии А, эта встреча будет сложной. Мы должны быть очень внимательны. "Аталанта" полна уверенности и хочет продолжать то, что делала ранее. Безусловно, смена тренера у соперника вызывает некоторые вопросы.
Журналисты слишком часто спрашивают о конкретных игроках, но команда заслуживает большего внимания. "Аталанта" находится на полпути, и нам удаётся оставаться конкурентоспособными. Мы не думаем о победе в чемпионате Италии, но следим за "Ромой", "Наполи", "Лацио" и другими командами, которые рядом с нами", — приводит слова Гасперини Football Italia.
Матч 25-го тура чемпионата Италии "Аталанта" — "Кротоне" состоится завтра, 3 марта, на стадионе "Атлети Адзурри" в Бергамо.
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