Златан готов спеть с Лукаку: Что было на поле, остается на поле

Златан Ибрагимович недавно получил травму и пропустит матчи 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед". Впрочем, это шведа не сильно расстроило.

39-летний футболист на днях выступит на песенном фестивале в Сан-Ремо в компании своего старинного друга, тренера "Болоньи" Синиши Михайловича. Они споют хит 70-х от группы Nomadi - Lo vagabondo (Бродяга).

"Разумеется, мне проще забить гол, чем спеть. Это не мой мир, но меня хорошо готовят, так что я не беспокоюсь. Если я спою плохо, никто не станет судить меня строго, я же футболист. А если хорошо, то у меня может появиться работа после завершения карьеры", - пошутил Златан в интервью Gazzetta dello Sport.

Швед отметил, что готов спеть и с Ромелу Лукаку, а их недавний конфликт во время дерби остался в прошлом.

"Если он захочет - пожалуйста. То, что происходит на поле, остается на поле, никаких проблем".

Вот так в оригинале звучит песня, которую собираются исполнить Ибрагимович и Михайлович.