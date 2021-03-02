Серия А. Ювентус страдал час, а затем разобрался со Специей

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Специя" 3:0

Голы: Мората 62, Кьеза 71, Криштиану Роналду 89

Нереализованный пенальти: Галабинов 90+6 (вратарь)

"Ювентус": Щесны, Данило, Демираль, Фработта (Бернардески 61), Кьеза (Рэмзи 72), Рабио, Бентанкур, МакКенни (Мората 61), Алекс Сандро, Криштиану Роналду, Кулушевски (Ди Пардо 88)

"Специя": Проведель, Виньяли, Терци, Эрлич, Маркицца (С. Бастони 86), Сена (Агуме 86), Эстевес, Маджоре (Акампора 72), Гьяси, Нзола (Галабинов 72), Фариас (Верде 73)

Предупреждения: Фработта 10, Демираль 90+6

Даже не десять очков позади "Интера" и шесть - "Милана", не три очка гандикапа над седьмым местом. Не одна победа в пяти матчах. Игра. Несобранная, флегматичная, неспособная сломить соперника. Бывший игрок "Ювентуса" Паоло Ди Канио заявил, что он ныне играет на равных со всеми, и это не комплимент. Он плохо контролирует игру. Против "Вероны" в субботу. И сегодня поначалу против кусачего новичка. "Специя" совсем недавно вынесла "Милан", против Топ-10 играет лучше, чем против остальных, Андреа Пирло боялся её интенсивности, Адриен Рабио - атак большими силами. Не случайно.

В первые 35 минут она чувствовала себя гораздо комфортнее, чем оппонент. Выиграла по ударам по воротам со счётом 5:3, почти не проиграла владение мячом. Во владении выглядела более организованной и уверенной. Даже с наглыми перепасовками в штрафной Щесны. Начала матч такой с немного неточным ударом левого защитника Маркиццы. "Юве" ответил лишь дальним забросом на Кулушевски, у которого выцарапал мяч вратарь. Здесь хотя бы он уловил тренд. Серия забросов после 35-ой минуты принесла шесть ударов. В том числе и Криштиану Роналду в стойку. Гости уже отбивались в панике.

Второй тайм начался грубой ошибкой обороны "Специи". Но и ею "Ювентус" не воспользовался. Даже до удара не дошло. Также в контратаках Роналду пробил головой чуть ли не в аут, мяч просто отскочил от его ноги в сторону после прострела. А в позиционной атаке по-прежнему чаще и лучше работали гости. Правда, это же их и подвело. Очередной длинный заброс, по левому флангу, нашёл Бернардески, а тот удачно прострелил на Альваро Морату. После долгого просмотра ВАР отменил решение арбитров на поле об офсайде Федерико. Двойная замена Пирло на этот раз сработала, и очень быстро.

"Специя" ответила несколькими минутами штурма. Без опасных моментов. На что "Ювентус" ответил ещё одним прорывом Бернардески слева. Первый удар Кьезы в упор Проведель блестяще вытащил, второй уже не смог. После чего уже хозяева нагло пасовали в штрафной соперника. Штрафной Роналду вытащил Проведель. Штурм ворот туринцев был, в последние минуты. Лишь с забросами в штрафную, в борьбу. А в очередной контратаке Бентанкур оставил Роналду одного с мячом в 18-ти метрах от ворот. Щесны же не позволил размочить счёт, легко отбив ужасный пенальти Галабинова по центру.

Для победы "Ювентусу" понадобились необычные вещи. Переход на лонгболлы. Пробуждение и неожиданно отличное выступление Бернардески. Первый гол Мораты в лиге в 2021-ом году. Соперник со слабой обороной, пропустившей уже 20 мячей в девяти последних матчах. Сработали и родные стены, где выиграл уже восьмoй матч из девяти последних во всех турнирах с общей разницей мячей 24:4. Сегодня он избежал скандала и даже может быть доволен. Победой, тремя голами, матчем без пропущенного, важным прогрессом некоторых игроков. Но далее ему ничего не гарантировано.