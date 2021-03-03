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Роналду забил 20-й гол в Серии А в этом сезоне - ВИДЕО

Италия
(2 голосов)

Криштиану стремится догнать Левандовского

Роналду забил 20-й гол в Серии А в этом сезоне - ВИДЕО

фото - Getty Images

Новина українською

Криштиану Роналду снова оторвался от преследователей в гонке бомбардиров чемпионата Италии. В матче 25-го тура португалец завершил разгром "Специи", забив третий гол "Ювентуса" на 89-й минуте. Таким образом, Роналду довел число своих результативных ударов в текущем розыгрыше Серии А до 20. Для этого ему понадобилась участие в 22-х матчах. У ближайшего преследователя – Ромелу Лукаку - 18 голов. Третье место делят Луис Муриель из "Аталанты", Чиро Иммобиле из "Лацио" и Златан Ибрагимович из "Милана" - у всех по 14 голов.

Добавим, что всего после перехода в "Ювентус" Криштиану Роналду забил 72 гола в 86 поединках чемпионата Италии.

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В статье: Ювентус (Турин) Роналду
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Комментарии (1)
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аалекс ( Крым)
03.03.2021 в 11:05
Машина!!! Респект одному из лучших игроков современности.
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