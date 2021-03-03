Роналду забил 20-й гол в Серии А в этом сезоне - ВИДЕО

Криштиану Роналду снова оторвался от преследователей в гонке бомбардиров чемпионата Италии. В матче 25-го тура португалец завершил разгром "Специи", забив третий гол "Ювентуса" на 89-й минуте. Таким образом, Роналду довел число своих результативных ударов в текущем розыгрыше Серии А до 20. Для этого ему понадобилась участие в 22-х матчах. У ближайшего преследователя – Ромелу Лукаку - 18 голов. Третье место делят Луис Муриель из "Аталанты", Чиро Иммобиле из "Лацио" и Златан Ибрагимович из "Милана" - у всех по 14 голов.

Добавим, что всего после перехода в "Ювентус" Криштиану Роналду забил 72 гола в 86 поединках чемпионата Италии.