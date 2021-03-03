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Ювентус - Специя 3:0. Видео голов и обзор матча

Италия
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Смотреть видео обзор матча Ювентус - Специя, чемпионат Италии, 2 марта 2021

Ювентус - Специя 3:0. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images

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Вашему вниманию видео обзор матча Ювентус - Специя, которые встречались в рамках 25-го тура итальянской Серии А. Гости продержались час, а когда пропустили от Мораты - посыпались. Кьеза достаточно быстро удвоил преимущество, а Роналду поставил точку в разгроме, забив свой 20-й гол в чемпионате. Ювентус снова третий, Специя - 16-я.

Итальянская Серия А. 25-й тур
Ювентус - Специя 3:0
Голы: Мората 62, Кьеза 71, Роналду 89

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В статье: Ювентус (Турин) Специя
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