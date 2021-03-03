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С ним уйдет эпоха: Джанлуиджи Буффон рассказал, когда повесит перчатки на гвоздь
Живая легенда "Ювентуса"
The Guardian
Голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон дал большое интервью журналисту издания The Guardian. В частности, 43-летний вратарь ответил на вопрос о завершении карьеры футболиста.
"Послушайте, у меня в голове действительно есть дата конечной остановки, максимальная планка – это июнь 2023 года. Это экстремум. С другой стороны, нельзя исключать, что я завершу карьеру уже в конце этого сезона".
Напомним, Буффон защищает цвета "Старой синьоры" с 2001 года с небольшим перерывом – сезон 2018/19 он отыграл в "Пари Сен-Жермен". Он 10 раз выигрывал Скудетто с "бьянконери", становился чемпионом мира в составе сборной Италии.
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