Все решится на футбольном поле – стала известна дата проведения матча Ювентус – Наполи

Редакция портала Goal Italia сообщает о том, что Серия А выбрала дату проведения матча "Ювентус" – "Наполи". Поединок 3-го тура чемпионата Италии состоится в среду, 17 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

UFFICIALE: Juventus-Napoli si recupererà mercoledi 17 marzo con calcio d'inizio alle ore 18.45 @GoalItalia — Simone Gambino (@SimoneGambino) March 3, 2021

В сентябре неаполитанцы не прибыли в Турин, сославшись на запрет местных властей. После этого Серия А приняла решение присудить команде Гаттузо техническое поражение. Тем не менее, "адзурри" выиграли апелляцию по делу несыгранной встречи.

В текущем сезоне "Ювентус" обыграл "Наполи" в Суперкубке Италии (2:0). В феврале команда Гаттузо одолела банду Пирло (1:0) в матче 22-го тура Серии А.