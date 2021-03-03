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Все решится на футбольном поле – стала известна дата проведения матча Ювентус – Наполи
Теперь официально
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Редакция портала Goal Italia сообщает о том, что Серия А выбрала дату проведения матча "Ювентус" – "Наполи". Поединок 3-го тура чемпионата Италии состоится в среду, 17 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
UFFICIALE: Juventus-Napoli si recupererà mercoledi 17 marzo con calcio d'inizio alle ore 18.45 @GoalItalia— Simone Gambino (@SimoneGambino) March 3, 2021
В сентябре неаполитанцы не прибыли в Турин, сославшись на запрет местных властей. После этого Серия А приняла решение присудить команде Гаттузо техническое поражение. Тем не менее, "адзурри" выиграли апелляцию по делу несыгранной встречи.
В текущем сезоне "Ювентус" обыграл "Наполи" в Суперкубке Италии (2:0). В феврале команда Гаттузо одолела банду Пирло (1:0) в матче 22-го тура Серии А.
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