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Все решится на футбольном поле – стала известна дата проведения матча Ювентус – Наполи

Италия
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Все решится на футбольном поле – стала известна дата проведения матча Ювентус – Наполи

rpp

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Редакция портала Goal Italia сообщает о том, что Серия А выбрала дату проведения матча "Ювентус" – "Наполи". Поединок 3-го тура чемпионата Италии состоится в среду, 17 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

В сентябре неаполитанцы не прибыли в Турин, сославшись на запрет местных властей. После этого Серия А приняла решение присудить команде Гаттузо техническое поражение. Тем не менее, "адзурри" выиграли апелляцию по делу несыгранной встречи.

В текущем сезоне "Ювентус" обыграл "Наполи" в Суперкубке Италии (2:0). В феврале команда Гаттузо одолела банду Пирло (1:0) в матче 22-го тура Серии А.

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В статье: Ювентус (Турин) Наполи (Неаполь)
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