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Ювентус выкупил полузащитника Шальке
Соглашение рассчитано до 2025 года
"Ювентус" на официальном сайте объявил о заключении полноценного контракта с полузащитником "Шальке" Уэстоном Маккенни, который полгода выступал за туринский клуб на правах аренды.
Контракт 22-летнего футболиста сборной США с "Ювентусом" рассчитан до 30 июня 2025 года. Туринский клуб выкупил трансфер Маккенни за € 18,5 млн. "Шальке" также может получить ещё € 6,5 млн в качестве бонусов за спортивные достижения хавбека.
В нынешнем сезоне Маккенни принял участие в 21 матче итальянской Серии А, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. С 2017 года полузащитник вызывается в национальную команду США. За сборную Маккенни провёл 21 матч и забил шесть голов.
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