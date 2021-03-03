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Мората: Те, кто в нас не верят, могут просто не включать телевизор

Италия
(3 голосов)

Форвард заявил, что команда не собирается сдаваться

Мората: Те, кто в нас не верят, могут просто не включать телевизор

Tuttosport

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Нападающий "Ювентуса" Альваро Мората рассказал о чемпионской гонке в Италии.

"Этот сезон получается очень непростым. Мы играем каждые три дня, некоторые ключевые футболисты недоступны. Но нам нет оправданий, впереди много матчей и много возможностей набрать очки. Те, кто в нас не верят, могут просто не включать телевизор и не смотреть наши матчи. Мы работаем, чтобы побеждать. Мы умрем на поле, чтобы выиграть чемпионат. Будем бороться, пока есть шанс", — цитирует Goal Морату.

"Ювентус" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 49 очками после 24 матчей

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В статье: Ювентус (Турин) Альваро Мората
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