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Серия А. Рекорд сезона Аталанты, Милан спасается от поражения, Рома вырывает победу

Италия
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Бурный мидвик

Серия А. Рекорд сезона Аталанты, Милан спасается от поражения, Рома вырывает победу

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Удинезе" 1:1

Голы: Кесси 90+7 (пен.) - Бекао 69

"Милан": Д. Доннарумма, Калулу (Калабрия 63), Кьер, Романьоли, Эрнандес, Тонали (Мейте 46), Кесси, Кастильехо (Салемакерс 75), Диас (Хауге 63), Ребич, Леау

"Удинезе": Муссо, Бекао, Бонифаци, Нуйтинк, С. Молина, Арслан (Уолас 71), Макенго (Льоренте 56), Де Пауль, Зеегелаар (Стригер-Ларсен 71), Р. Перейра (Самир 82), Несторовски

Предупреждения: Ребич 24, Эрнандес 32, Кесси 90, Романьоли 90+2 - Зеегелаар 54

"Милан" почувствовал, что переломил ход событий. За позорные поражения от "Специи" и в дерби он реабилитировался впечатляющей гостевой победой над "Ромой". Вернув интенсивность, смелость, ярость, скорость на флангах, не виданные в 2021-ом году. Вернув "Милан" 2020-го. Отсюда оставалось лишь продолжать в это решающее, как заявил его наставник Стефано Пиоли, время сезона. Хотя продолжить было непросто, учитывая травмы Златана Ибрагимовича, Хакана Чалханоглу, усталость героев Рима Калабрии и Томори. А также силу "Удинезе". С чем "россонери" не справились.

Фриуланцы были непростым соперником. Они проиграли лишь один из семи последних матчей, остановили "Аталанту" и "Интер". В последних шести турах набрали больше очков, чем "Милан" - 11 против девяти. И в очных матчах заставляли страдать. 1:0 в первом туре сезона 2019/20 без единого удара в створ ворот от миланцев начал кошмар каденции Марко Джампаоло. Во втором круге дубль Анте Ребича позволил миланцам вырвать победу лишь в добавленное время. А в первом круге сезона 2020/21 её принёс лишь Златан ударом через себя ножницами на 84-ой минуте. Сегодня также было нервно.

"Милан" полностью доминировал, в первом тайме владел мячом 64 процента времени. Хотя действовал крайне медленно. Первый удар в матче состоялся лишь на 19-ой минуте. Диаса издали. Муссо взял. К концу первого тайма счёт по ударам был 4:2. "Дьяволы" играли как обычно в этом году. То есть спали. А "Удинезе" такое всегда нравится. Разве что Кастильехо оживил в концовке неплохим ударом. Муссо отбил. Более агрессивное начало второго тайма с ударами Мейте издали и Кесси головой также остановил Муссо. Да ещё до этого Романьоли спас от Несторовски на линии ворот.

В середине второго тайма фриуланцы ещё и успокоились, начали всё чаще атаковать. Особенно справа. Одним из прорывов и заработали угловой. Бекао замыкал головой слабо, но и свои, и чужие игроки дезориентировали Доннарумму, и он пропустил под ногой. Да, тот же Бекао, который и принёс 1:0 над Джампаоло. Ответ? Никакого. Ломбардийцы продолжали играть так, будто ведут со счётом 3:0. Они не находили никаких решений. Не находили скорости. Правда, их спас волейбол высоко вытянутой рукой (зачем???) Стригера-Ларсена на последних секундах матча. Но общая оценка низка.

Завтра "Интер" может увеличить отрыв до шести очков. "Ювентус" и "Аталанта" всего в четырёх. "Милан" проваливает начало 2021-го года.

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Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Рома" 1:2

Голы: Спинаццола 60 (автогол) - Спинаццола 48, Диавара 88

"Фиорентина": Драговски, Миленкович, Х. Пеццелла, Кварта, Венути, Амрабат, Пулгар (Касерес 72), Кастровилли (Кокорин 52), Игор (Бираги 42), Рибери (Валеро 79), Влахович

"Рома": Пау Лопес, Манчини, Кристанте, Кумбулла (Смоллинг 81), Б. Перес (Карсдорп 81), Верету (Педро 61), Диавара, Спинаццола, Лоренцо Пеллегрини, Мхитарян (Эль-Шаарави 67), Майораль

Предупреждения: Рибери 71 - Манчини 40, Кумбулла 74

Поражение от "Милана", вылет из Топ-4 впервые за десять туров, подтверждение слабости против грандов вызвали разговоры об уходе Паулу Фонсеки летом. А ведь за тур до этого прервалась и серия из 12-ти побед подряд над командами ниже Топ-9. В Беневенто римляне почти ничего не создали даже против десятерых соперников. В гостях они проиграли четыре матча из семи, не забивали в трёх подряд. Четвёртый был бы антирекордом последних 35-ти лет. Однако им повезло с соперником. "Фиорентина" проиграла три матча из предыдущих четырёх, слабо играет, не верит в себя...

В "Фиорентине" обещали, что будут играть агрессивно, бороться. Вместе с тем, Чезаре Пранделли говорил об обороне и контратаках. Скорее всего, он остался доволен сведением соперника лишь к ударам издали в дебюте. И лишь к двум в целом до 44-ой минуты. В то время как Влахович однажды проверил Лопеса. Подобной проверкой ответил разве что Пеллегрини на 45-ой. Второй тайм "Рома" уже начала удачным розыгрышем штрафного. Манчини нашёл Спинаццолу в центре штрафной. Но затем тот же Спинаццола срезал прострел Бираги слева в собственные ворота, и счёт сравнялся.

Борха Майораль мог довольно быстро вернуть гостям преимущество. Драговски помешал. И до 88-ой минуты практически отдыхал. Сопернику никак не удавалось потревожить его. Тем не менее, поляк в итоге пропустил. Диавара замкнул прострел Карсдорпа, ВАР отменил решение арбитров на поле об офсайде. И "Рома" официально опомнилась от поражения от "Милана".

Тяжелейшая победа при далеко не лучшей игре. Зато претензии к характеру команды Фонсеки должны быть хотя бы временно сняты. Она вновь в борьбе. Лишь в двух очках позади третьего места, шести - позади второго. А "Фиорентина" вновь упустила результат в концовке. Сколько можно?!

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Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Кротоне" 5:1

Голы: Гозенс 12, Паломино 48, Муриэль 50, Иличич 58, Миранчук 78 - Симы 23

"Аталанте" также повезло. "Кротоне" последний, потерпел шесть поражений подряд, набрал лишь три очка в десяти матчах. На днях сменил главного тренера. Вместо Джованни Строппы пришёл мотиватор Серсе Косми, что всегда говорит об отчаянии. С другой стороны, в преддверии битвы с "Интером" "Аталанта" могла оформить четвёртую победу подряд впервые в сезоне. Конечно, она могла оступиться. Поражение дома год назад от тогда последнего СПАЛ не забыть, в 2021-ом году она не переиграла "Удинезе", "Дженоа", упустила 3:0 над "Торино". Но работу над ошибками сделала.

Бергамцы сразу же начали бить по воротам. Гозенс, удар Малиновского издали заблокировали. Ещё одна попытка Гозенса сработала. Иличич, вернувшийся в первые 11 из недолгого изгнания, раскрутил защитника на фланге и точно навесил. Ветры СПАЛ вернулись с детской ошибкой Ромеро и подсечкой Симы над вратарём. Малиновский закончил контратаку проходом двоих и неудачным ударом, и это ещё было лучшее действие "Аталанты" во второй четверти матча. А форвард гостей Мессиас чуть не обошёл вратаря хозяев Спортьелло. Первый тайм в актив точно должен записать Косми.

Второй тайм фаворит уже начал двумя голами. С помощью обороны аутсайдера. Муриэль послал очень медленный мяч низом с углового, но он дошёл до Паломино. Големич потерял равновесие прямо перед своим вратарём, а тому же Муриэлю, очень злому из-за того, что не забил в предыдущем матче, больше и не надо. Вскоре же Иличич в своём фирменном стиле закрутил и снял все вопросы, оставив свою команду на четвёртом месте. Миранчук также закрутил, оформив уже болезненный разгром. И выход на третье место именно благодаря этому ливню.

Миранчук заменил именно Малиновского. На 63-ей минуте.

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Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Сампдория" 1:1

Голы: Дзаппакоста 53 - Тонелли 76

Коронавирус, календарь и другие обстоятельства сделали всё для уменьшения значимости красочного Генуэзского дерби. Пустые трибуны. Тур в середине недели. Один из шести матчей, начавшихся в одно и то же время. В конце концов, середняки лиги без особой угрозы вылета. Также команды, сыгравшие вничью в первом круге, то есть не слишком злые. Правда, в Кубке "Дженоа" устроила камбек и выбила соседей. Её наставник Давиде Баллардини за четыре каденции в клубе никогда не проигрывал дерби. Это и должно было послужить мотивацией для "Сампдории".

Вместе с тем, "Дория" больше нервничала. После двух сезонов борьбы за вылет "Дженоа" с пришедшим в декабре Баллардини выдала серию из семи матчей без поражений и лишь затем проиграла "Интеру". Даже то поражение со счётом 0:3 тренер воспринял спокойно, говоря о хорошей игре в первом тайме. "Сампдория" же Клаудио Раньери в первом круге побеждала "Интер", "Аталанту", "Лацио". Но выиграла лишь один из пяти последних матчей. А сам тренер зол, раздражён, заявляет: "Кто не со мной, пусть уходит". Явный признак внутренних проблем.

В первом тайме ударов в створ ворот не было. Да и ударов вообще было мало. Случайный мяч полузащитника "Дженоа" Зайца срезался в перекладину. А вот второй тайм левый латераль Дзаппакоста начал прорывом, который от него видишь примерно раз в круг. Он обошёл оппонентов, сместился ближе к центру и чётко пробил с линии штрафной. Впрочем, "Сампдория" ответила. Тонелли точно замкнул головой навес с углового. И вряд ли этот результат сильно огорчил кого-либо из середняков.

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Беневенто. "Чиро Вигорито"

"Беневенто" - "Эллас Верона" 0:3

Голы: Фараони 25, Фулон 34 (автогол), Лазанья 50

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Кальяри. "Сарденья Арена"

"Кальяри" - "Болонья" 1:0

Гол: Ругани 19

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В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский Сампдория (Генуя) Рома (Рим) Дженоа (Генуя) Милан
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Комментарии (4)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
04.03.2021 в 01:33
Тепер Інтеру треба буде тричі внічію зіграти, щоб не стати чемпіонами))).
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Wertu098 (8-2 -красота)
04.03.2021 в 04:12
Те все ще фантазуєш про скудетто?))..навіть якщо будуть по два пенальті ставити,Мілан не стане чемпіоном)))
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Alex_ForzaMilan (Київ)
04.03.2021 в 01:31
Пенальті,суддя дав, бо ще за рахунку 0-0, я поставив на нічію: коеф. був 2,05. Я думаю, суддя теж на нічію поставив.
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Wertu098 (8-2 -красота)
04.03.2021 в 00:35
плять,а ці без пенальті не можуть)))) але і так добре -2)
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