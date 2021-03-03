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Серия А. Наполи вновь страдает в гостях
Не победил "Сассуоло"
Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум" "Сассуоло" - "Наполи" 3:3 Голы: Максимович 34 (автогол), Берарди 45+1 (пен.), Капуто 90+4 (пен.) - Зелински 38, Ди Лоренцо 72, Инсинье 90 (пен.) "Сассуоло": Консильи, Мулдур (Тольян 73), Марлон, Д. Феррари, Рожерио, Локателли, М. Лопес (Хараслин 85), Берарди (Обьянг 86), Дефрель (Х. Траоре 79), Джуричич (Оддеи 85), Капуто "Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Максимович (Манолас 86), Хюсай (Гулям 73), Демме (Бакайоко 73), Руис, Зелински (Лоботка 86), Политано, Мертенс (Элмас 67), Инсинье Предупреждения: Джуричич 28, Марлон 79 - Демме 69, Гулям 77 Страдания "Наполи" не заканчиваются. Дженнаро Гаттузо почти наверняка не останется в следующем сезоне, после вылета из Лиги Европы вновь появились сообщения о переговорах с другими тренерами, их имена. В том числе и Роберто Де Дзерби, тренера "Сассуоло". Победа над "Беневенто" успокоила лишь немного. Тем более, что бросается в глаза контраст между хорошими результатами команды дома и ужасными - в гостях. За пределами Неаполя во всех турнирах "везувиани" потерпели пять поражений подряд. Поэтому выезд к "Сассуоло", которому проиграли даже дома, был вдвойне опасным. "Нероверди" ныне в плохой форме. Выиграли лишь один матч из предыдущих семи, у "Кротоне". Они как раз дома играют не очень хорошо, добыли всего три победы в 11-ти матчах. В последних четырёх не побеждали. "Наполи" же дома переигрывали во всей своей истории лишь однажды, традиционно играя против него плохо на всех полях. Впрочем, сам "Наполи" ныне настолько не уверен в себе... В гостях и в целом. Хотя бы он добавил сегодня и поборолся. Уже успех. В первом тайме темп был весьма высоким, но ударов по воротам крайне мало - десять. В первые 20 минут гости владели мячом лишь 35 процентов времени и лишь отбивались возле своих ворот. Удачно, ведь хозяева создали кое-что лишь в контратаке. Выход Берарди на вратаря по правой стороне с сейвом ногой. Затем уже "Наполи" выглядел получше. Инсинье забил блестящим ударом слева. Однако там ВАР усмотрел миллиметровый офсайд. А через минут десять Максимович, заменивший глупо удалённого против "Беневенто" Кулибали, классно замкнул штрафной головой. Только не в те ворота. Концовка тайма уже была более точной, качественной. Обе команды разыграли по красивой комбинации на фланге. Зелински завершил её уже в центре техничным ударом с 17-ти метров. Капуто был сбит Хюсаем в штрафной. Второй тайм также начался комбинационно и обоюдоостро. Мерет отбил удар Дефреля низом с 18-ти метров, удары соперников блокировали защитники. Максимович должен был попадать головой с четырёх метров. В чужие ворота. Мерет спас от Джуричича. А от Берарди и Капуто уже в середине тайма - только каркас ворот. "Наполи" же и тогда пробивал в защитников. Тем не менее, забили именно подопечные Гаттузо. Причём сразу же после замены единственного форварда Мертенса на полузащитника. За форварда сыграл защитник Ди Лоренцо, в одно касание замкнув прострел Инсинье. Через несколько минут они почти вышли вперед, когда Феррари просто подарил мяч Руису. Консильи не позволил. Прекрасно вытащив. Тогда темп и агрессия уже достигли предела. Обе команды яростно пытались найти гол. И нашёл как раз "Наполи". Ди Лоренцо упал под давлением Хараслина, фол было трудно заметить, но арбитр решил так. И Инсинье принёс гостям 3:2. Конец? Героический камбек "Наполи" и его гостевой прорыв? Не так быстро. Хараслин реабилитировался, прорвался на фланге в штрафную, был несомненно завален Маноласом. И "Сассуоло" спасся. Великолепный матч для нейтрального зрителя, просто сумасшествие в концовках обоих таймов. Прорыв для "Наполи", наконец-то игравшего хорошо в гостях и даже бывшего очень близко к победе. Вместе с тем, в яростной борьбе за Топ-4 он не может позволить себе терять победу, добытую на 90-ой минуте. Да ещё и таким образом. А "Сассуоло" по игре в который раз лучше, чем по результату. У него слишком мало побед.
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