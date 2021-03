Netflix анонсирует фильм о Роберто Баджо

Американская стримингова компания Netflix объявила о показе фильма о бывшем нападающего сборной Италии и сразу нескольких клубов Серии А Роберто Баджо.

Картина "Баджо: Божественный хвостик" (Baggio: The Divine Ponytail) выйдет 26 мая.

Карьера Роберто продолжалась с 19982 по 2004 годы. Он играл за «Милан», «Ювентус», «Интер», «Фиорентину», «Брешию», «Болонью». Он дважды был чемпионом Италии, выигрывал Кубок Италии, Кубок УЕФА и Кубок Интертото.

Со сборной Италии принимал бронзовые медали ЧМ-1990 и серебро ЧМ-1994. Баджо получил "Золотой мяч" в 1993 году и был признан игроком года по версии ФИФА.

Сегодня ему 54 года, он работает в Федерации футбола Италии, возглавляет одно из ее направлений.

There is a generation of people who were raised by Football Italia who are going to be *very* into this...



BAGGIO: THE DIVINE PONYTAIL, coming to Netflix 26 May. pic.twitter.com/jVMhbVm7ko