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Netflix анонсирует фильм о Роберто Баджо
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Italiani Come Noi
Американская стримингова компания Netflix объявила о показе фильма о бывшем нападающего сборной Италии и сразу нескольких клубов Серии А Роберто Баджо.
Картина "Баджо: Божественный хвостик" (Baggio: The Divine Ponytail) выйдет 26 мая.
Карьера Роберто продолжалась с 19982 по 2004 годы. Он играл за «Милан», «Ювентус», «Интер», «Фиорентину», «Брешию», «Болонью». Он дважды был чемпионом Италии, выигрывал Кубок Италии, Кубок УЕФА и Кубок Интертото.
Со сборной Италии принимал бронзовые медали ЧМ-1990 и серебро ЧМ-1994. Баджо получил "Золотой мяч" в 1993 году и был признан игроком года по версии ФИФА.
Сегодня ему 54 года, он работает в Федерации футбола Италии, возглавляет одно из ее направлений.
There is a generation of people who were raised by Football Italia who are going to be *very* into this...— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) March 3, 2021
BAGGIO: THE DIVINE PONYTAIL, coming to Netflix 26 May. pic.twitter.com/jVMhbVm7ko
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