  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Вместо продажи всего клуба у китайских владельцев Интера появилась аравийская альтернатива
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вместо продажи всего клуба у китайских владельцев Интера появилась аравийская альтернатива

Италия
(1 голосов)

Владельцы или совладельцы?

Вместо продажи всего клуба у китайских владельцев Интера появилась аравийская альтернатива

sports.ru

Новина українською

Китайская группа Suning хочет вместо полной продажи миланского "Интера" британскому "BC Partners" обойтись продажей 30% аравийской PIF.

Группа находится в поиске новых финансовых потоков, уже продала 25% своей розничной компании, чтобы помочь исправить ситуацию после убытков, причиненных пандемией.

Накануне Suning вела переговоры с BC Partners о продаже всего клуба Серии А менее чем за 800 млн евро.

Однако сегодня La Gazzetta dello Sport сообщила, что миланским клубом также заинтересовался PIF (Фонд государственных инвестиций Саудовской Аравии).

Читайте такжеИнвесторы из Саудовской Аравии отказались покупать Ньюкасл

Футбольный журналист Бен Джейкобс подтвердил, что история "правильная" в своем аккаунте в Twitter. Он отметил, что Ясир Аль Румайян участвовал в переговорах.

В отличие от BC Partners, PIF хочет около 30% инвестиций в "Интер". Это позволит китайскому Suning удержать клуб, а также продолжить процесс роста за счет новых средств.

Вероятно, что Стивен Чжан хочет сохранить контроль над "Интером", особенно сейчас, когда он занимает первое место в таблице Серии А. А его отец Чжан Цзиндун выступает за полный продажу.

Напомним, что PIF должен был приобрести "Ньюкасл Юнайтед", однако и сделка так и не была реализована.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...