Вместо продажи всего клуба у китайских владельцев Интера появилась аравийская альтернатива

Китайская группа Suning хочет вместо полной продажи миланского "Интера" британскому "BC Partners" обойтись продажей 30% аравийской PIF.

Группа находится в поиске новых финансовых потоков, уже продала 25% своей розничной компании, чтобы помочь исправить ситуацию после убытков, причиненных пандемией.

Накануне Suning вела переговоры с BC Partners о продаже всего клуба Серии А менее чем за 800 млн евро.

Однако сегодня La Gazzetta dello Sport сообщила, что миланским клубом также заинтересовался PIF (Фонд государственных инвестиций Саудовской Аравии).

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Футбольный журналист Бен Джейкобс подтвердил, что история "правильная" в своем аккаунте в Twitter. Он отметил, что Ясир Аль Румайян участвовал в переговорах.

В отличие от BC Partners, PIF хочет около 30% инвестиций в "Интер". Это позволит китайскому Suning удержать клуб, а также продолжить процесс роста за счет новых средств.

Вероятно, что Стивен Чжан хочет сохранить контроль над "Интером", особенно сейчас, когда он занимает первое место в таблице Серии А. А его отец Чжан Цзиндун выступает за полный продажу.

Напомним, что PIF должен был приобрести "Ньюкасл Юнайтед", однако и сделка так и не была реализована.