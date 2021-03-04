Парма - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А

4 марта. 21:45. Серия А. Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" - "Интер"

Главный арбитр: Фабрицио Паскуа

"Интер" уже неплохо убежал от "Ювентуса" и "Аталанты", и их разгромные победы в среду не слишком изменили ситуацию. А вот "Милан" вновь не победил, предоставив возможность убежать и от него. На расстояние шести очков. Сделать это в матче против 19-ой команды лиги должно быть просто. Хотя она как раз умеет играть против этого соперника. Проиграла ему лишь два из последних семи матчей, выиграв столько же. Лишь два из последних пяти, то есть после возрождения клуба. В первом круге гранду удалось отыграться с 0:2 лишь на 92-ой минуте. Подводный камень?

Так, во всяком случае, считает главный тренер миланцев Антонио Конте. После громкой победы в дерби он заявил, что боится матчей против "Дженоа" и "Пармы", расслабляющих против непростых соперников. Напомнил о трудностях в матчах против "крестоносцев", о лишь одной победе над ними в его каденции - камбеке с голами после 83-ей минуты. О их опасности в контратаках. Хвалил их тренера, своего друга Роберто Д'Аверсу. Говорил о бремени лидерства, психологии, потребности вести себя по-взрослому. О том, что каждая игра в Серии А - ловушка, полна трудностей.

В принципе, во всем этом он прав. Вот только разрыв между командами огромен. "Парма" не та, что была ранее, она практически развалена. Не побеждала в 15-ти матчах подряд, в том числе и в восьми с Д'Аверсой. "Интер" же набрал 19 очков в семи последних матчах лиги с разницей мячей 17:1. Он в лучшей форме при Конте. Ту же "Дженоа" убрал со счетом 3:0, даже не особо напрягаясь. Тандем форвардов Лукаку-Лаутаро неудержим, Кристиан Эриксен освоился, левый латераль Иван Перишич, как заявили в Gazzetta Dello Sport, стал последним недостававшим кусочком пазла.

"Интер" ныне выглядит неуязвимым и неудержимым. Таким, каким выглядел в последний раз во времена Жозе Моуриньо. Пошатнуть его могут лишь финансовые проблемы. Если не найдет деньги до 31-го марта - ожидается буря. Хотя ныне он ведет переговоры сразу с тремя потенциальными инвесторами. Четвертого марта мысли о деньгах не должны повлиять.

Кадры

Очень важные игроки "Интера" - Барелла, Брозович, Бастони и сам Лукаку - висят на желтой карточке и рискуют пропустить битву с "Аталантой". Тем не менее, прятать их в запас Конте не собирается. "Следующая игра - наиболее важная. Меня не интересуют дурацкие расчеты. Если кто-то получит желтую карточку - в следующем матче его заменит другой игрок. Я не хочу рисковать потерей очков". Все ясно. Да и без этого заявления Конте оставался бы любителем стабильности состава. Потому изменение ожидается лишь одно. Хакими отбыл дисквалификацию и заменит Дармиана.

Все же некоторые шансы выйти на поле есть у двух игроков. Тренер заявил, что Алексис Санчес ныне в лучшей форме с тех пор, как пришел в команду. "Лукаку и Лаутаро перед ним, но должны оглядываться за плечи". Чилиец забил "Дженоа" и, по сообщениям прессы, рассматривается Конте как "дополнительный игрок стартового состава". А Артуро Видаль был игроком "старта" до травмы и теперь набрал форму. Возможно, он вытеснит Эриксена назад на скамейку. Все же отдохнуть перед "Аталантой" неплохо бы.

В "Парме" как раз значительные потери. Жервиньо, забивший два мяча "Интеру" в первом круге и всегда готовый его мучить, травмирован. Как и центрфорварды Корнелиус, Инглезе, Пелле и Зиркзее. Кто выйдет в роли "фальшивой девятки"? Кто-то из вингеров - Михейле либо Карамо? Или недавний опорник Куцка? Оба вингера в хорошей форме в последнее время, способны убежать в стиле Жервиньо. Карамо, принадлежавший "Интеру", забил "Специи" классным ударом. А Куцка хорошо играет головой и пробивает издали. Вингера Брунетту также пробовали в центре атаки.

В центре поля Д'Аверса, скорее всего, предпочтет опытных игроков, не раз докучавших "Интеру". А вот в обороне ветераны Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло, опытные Бани и Конти его разочаровывают. Хотя ну не бросать же на поле в таком матче молодежь?

"Парма": Сепе, Якопони, Осорио, Бани, Д. Пеццелла, Эрнани, Бругман, Куртич, Куцка, Карамо, Михейле

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Хакими, Брозович, Эриксен, Барелла, Перишич, Лукаку, Лаутаро Мартинес

Прогноз: Парма - Интер 1:3

В последних двух своих матчах "Парма" вела со счетом 2:0, но все закончилось 2:2. Абсолютно то же произошло и в двух матчах против миланских команд в первом круге. Она опасна в дебютах матчей, опасна в контратаках. Начала забивать. Д'Аверса считает, что прогрессирует, веря в сенсацию, которая всегда возможна. И все же это не та "Парма" и не тот "Интер". Валять дурака миланцы себе не позволят. Возможно, вновь отыграют не так интенсивно. Но до эндшпиля на этот раз доводить не будут. ЛуЛа решат ранее. Ставить лучше на обилие голов.