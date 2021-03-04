Так чемпионами не становятся. Милан – Удинезе 1:1. Обзор матча Серии А и видео голов

Очень четко подытожил алленаторе "россонери" Стефано Пиоли: "Моей команде не хватило качестве и правильного темпа". Действительно, "Милан" и вовсе рисковал не заработать даже один зачетный пункт в битве с "Удинезе", лишь пенальти на последних секундах поединка позволил хозяевам взять один балл. "Красно-черным" следует разобраться в себе прямо сейчас, ведь в противном случае "Интер" и "Ювентус" могут не простить.

Смотрите видеообзор матча 25-го тура чемпионата Италии "Милан" – "Удинезе".

Милан. "Сан-Сиро".

"Милан" – "Удинезе" 1:1

Голы: Кесси (90+7, с пенальти) – Бекан (68)