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Так чемпионами не становятся. Милан – Удинезе 1:1. Обзор матча Серии А и видео голов

Италия
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Обыграть "Рому" на выезде и сыграть вничью дома с "Удинезе" – в этом суть "Милана" сегодня

Так чемпионами не становятся. Милан – Удинезе 1:1. Обзор матча Серии А и видео голов

Udinese

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Очень четко подытожил алленаторе "россонери" Стефано Пиоли: "Моей команде не хватило качестве и правильного темпа". Действительно, "Милан" и вовсе рисковал не заработать даже один зачетный пункт в битве с "Удинезе", лишь пенальти на последних секундах поединка позволил хозяевам взять один балл. "Красно-черным" следует разобраться в себе прямо сейчас, ведь в противном случае "Интер" и "Ювентус" могут не простить.

Смотрите видеообзор матча 25-го тура чемпионата Италии "Милан" – "Удинезе".

Милан. "Сан-Сиро".

"Милан" – "Удинезе" 1:1

Голы: Кесси (90+7, с пенальти) – Бекан (68)

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В статье: Серия А Чемпионат Италии Удинезе (Удине) Милан
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