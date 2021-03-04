Покуражились. Аталанта - Кротоне 5:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Аталанта - Кротоне, которые встречались в 25-м туре итальянской Серии А. Первый тайм завершился ничьей 1:1 - на классный гол бергамцев (навес с фланга в штрафную, куда врывается фланговый защитник) гости ответили голом Сими, который воспользовался неудачной игрой обороны команды Гасперини. Но после перерыва Аталанта разорвала соперника, забив четыре мяча. Руслан Малиновский играл с первых минут и провел на поле чуть больше часа времени (заменен на 63-й, при счете 4:1).

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Кротонe" 5:1

Голы: Гозенс 12, Паломино 48, Муриэль 50, Иличич 58, Миранчук 78 - Сими 23