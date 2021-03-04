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Интер выплатил МЮ около двух миллионов евро в качестве бонусов за Лукаку

Италия
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Руководство миланского клуба намерено продать часть или все акции

Интер выплатил МЮ около двух миллионов евро в качестве бонусов за Лукаку

Новина українською

"Интер" выплатил бонус "Манчестер Юнайтед" за своего форварда Ромелу Лукаку.

По сведениям La Repubblica, "Интер" перевел "МЮ" 1,9 миллиона евро. Также сообщается, что клуб готов выплатить футболистам месячную зарплату за январь.

Владельцы "Интера" Suning Group продолжают вести переговоры с теми, кто заинтересован в приобретении части или всех акций клуба.

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В статье: Интер (Милан) Манчестер Юнайтед
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