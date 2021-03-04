Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер выплатил МЮ около двух миллионов евро в качестве бонусов за Лукаку
Руководство миланского клуба намерено продать часть или все акции
"Интер" выплатил бонус "Манчестер Юнайтед" за своего форварда Ромелу Лукаку.
По сведениям La Repubblica, "Интер" перевел "МЮ" 1,9 миллиона евро. Также сообщается, что клуб готов выплатить футболистам месячную зарплату за январь.
Владельцы "Интера" Suning Group продолжают вести переговоры с теми, кто заинтересован в приобретении части или всех акций клуба.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Нове-Место. Сборная Украины получила дисквалификацию в эстафете
- Состоялась жеребьёвка полуфиналов Кубка Украины
- Гендиректор Зари рассказал о ситуации с футболистами, у которых заканчивается контракт
- И Златан ошибается. ВИДЕО, как Ибрагимович не воспользовался подарком Ромы
- Роскошная модель бросила звезду Тоттенхэма из-за его страсти к компьютерным играм. ФОТО
- Очаровательная девушка Манора Соломона наконец переехала к футболисту в Киев. ФОТО
Новости по теме
- 16:38 Зарубежные Манчестер Юнайтед требует большую компенсацию у Интера за трансфер Лукаку
- 11:01 Украинские Рейтинг клубов УЕФА. Аппетит Динамо и важность схватки Шахтера с командой своего бывшего тренера
- 09:00 Украинские Таблица коэффициентов УЕФА. Украинский дубль, австрийское падение и шотландские аргументы
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...