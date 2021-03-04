Интер выплатил МЮ около двух миллионов евро в качестве бонусов за Лукаку

"Интер" выплатил бонус "Манчестер Юнайтед" за своего форварда Ромелу Лукаку.

По сведениям La Repubblica, "Интер" перевел "МЮ" 1,9 миллиона евро. Также сообщается, что клуб готов выплатить футболистам месячную зарплату за январь.

Владельцы "Интера" Suning Group продолжают вести переговоры с теми, кто заинтересован в приобретении части или всех акций клуба.