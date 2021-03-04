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Ювентус поборется за топового ассистента Серии А

Италия
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Ювентус поборется за топового ассистента Серии А

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Действующий чемпион итальянской Серии А, туринский "Ювентус", намерен приобрести полузащитника "Сассуоло" Мануэля Локателли.

23-летний игрок, пишет в Твиттере журналист Николо Скира, является приоритетной целью "старой синьоры" для усиления средней линии. Мануэль накануне стал самым молодым игроком, который сделал 10 ассистов в Серии А.

"Сассуоло" оценивает Локателли в 40 млн евро. Transfermarkt указывает стоимость игрока в 35 млн евро. Контракт Мануэля с клубом действует до 2023 года.

Этим же игроком интересуются "Манчестер Сити" и "Реал Мадрид".

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В статье: Ювентус (Турин) Сассуоло Мануэль Локателли
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